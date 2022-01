Ce este SWIFT, „arma” Occidentului care creează emoții Rusiei. Impactul prognozat de experți

La nivel global se vorbește despre un posibil conflict militar între Rusia – Ucraina – SUA + aliații NATO, dar și despre sancțiunile economice care ar urma să fie impuse statului condus de către Vladimir Putin. Cea mai severă sancțiune s-ar referi la sistemul SWIFT, informează CNN.

Conceptul care în prezent ar produce emoții la Kremlin este un acronim, de la The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT este sistemul prin care se fac toate tranzacțiile financiare, la nivel global, creat în 1973.

Sediul SWIFT se află în Belgia, are 25 de oameni în conducere, printre care Eddie Astanin, președintele casei de compensare a Rusiei. Instituția este guvernată de legile Uniunii Europene.

Rușii au recunoscut impactul puternic pe care l-ar putea avea interzicerea accesului la SWIFT

Parlamentarii americani au sugerat sancționarea Rusiei. Inclusiv Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat în cursul acestei săptămâni că ia în calcul susținerea interzicerii Rusiei la SWIFT. Astfel, dacă statul lui Vladimir Putin va fi eliminat din sistem, exporturile de petrol, gaze și metale către Europa vor fi blocate, potrivit parlamentarilor ruși.

Astfel, măsura va avea un puternic impact atât pentru estici, cât și pentru Occident, respectiv Europa.

„Dacă Rusia este deconectată de la SWIFT, atunci noi nu vom primi monedă (n.r. – străină), dar cumpărătorii, țările europene în primul rând, nu vor primi bunurile noastre, petrol, gaze, metale și alte componente importante”, a transmis Nikolai Zhuravlev, vicepreședinte al Camerei Superioare a Parlamentului Rusiei, potrivit TASS.

În 2012, Iran a primit o astfel de sancțiune, iar asta s-a reflectat puternic în economie. A pierdut jumătate din veniturile generate de exporturile de petrol și 30% din schimburile comerciale.

De curând, Rusia a mai fost lovită de sancțiuni în 2014, când a invadat Crimeea. În urma acestui episod și-a stabilit propriul sistem de plăți, numit SPFS. Astfel, 20% din plățile domestice se realizează prin acest sistem. Și China are propriul sistem, CIPS.