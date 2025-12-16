Dacă doriți să rambursați creditul ipotecar astfel încât să plătiți cât mai puțină dobândă trebuie să urmați câțiva pași esențiali, potrivit Observator. Pentru un credit ipotecar în valoare de 50.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, cu o dobândă anuală efectivă de 6%, rata lunară se calculează folosind formula PMT (payment).

Aceasta ia în calcul dobânda împărțită la 12 luni, perioada totală (30 ani înmulțit cu 12 luni) și suma împrumutată. Rezultatul este o rată fixă de aproximativ 299 euro pe lună.

În total, pe toată durata creditului, vei plăti în jur de 107.640 euro, adică mai mult decât dublul sumei împrumutate inițial. Este important să fii conștient de această diferență, pentru a nu fi surprins de costurile reale ale dobânzii.

Cum se descompune rata lunară în principal și dobândă

În prima lună, din rata de 299 euro, aproximativ 250 euro reprezintă , iar 49 euro reduc din principalul creditului. Ulterior, pe măsură ce rambursezi principalul, dobânda calculată scade, iar partea din rată care reduce principalul crește. Acest proces continuă până când la finalul perioadei creditul este complet rambursat, informează .

Pentru o înțelegere vizuală, băncile oferă grafice de rambursare care arată clar cum evoluează componentele dobândă și principal de-a lungul timpului.

Cum poți reduce dobânda plătită la un credit ipotecar

Singura metodă eficientă de a reduce dobânda totală este să rambursezi creditul anticipat, cât mai devreme posibil. Pentru că dobânda se aplică la principalul rămas, cu cât reduci mai repede această sumă, cu atât scad și dobânzile viitoare.

Specialistul economic recomandă ca în primii 20% din durata creditului (aproximativ 6 ani din 30) să fii foarte atent la cheltuieli și să faci eforturi să rambursezi suplimentar. De exemplu, un concediu de 1.000 euro în această perioadă nu doar costă această sumă, ci și oportunitatea de a reduce dobânda viitoare cu aproximativ 4.000 euro.

Pe parcursul creditului ipotecar, dobânda este mai mare la început, când principalul este mai mare, și scade treptat până la final, când principalul este aproape zero. Acest mecanism este similar cu cel al depozitelor bancare. Cunoașterea lui te ajută să iei decizii mai bune privind rambursarea anticipată și să economisești mii de euro.