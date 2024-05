Ce pensie va primi un român care a muncit 35 de ani. Când se vor recalcula pensiile

adoptată în 6 decembrie 2023, prevede majorarea pensiilor și recalcularea acestora în septembrie. Dar, nemulțumirea românilor rămâne pensia mică pe care o primesc după 35 de ani de muncă.

Noua lege prevede că de la 1 ianuarie 2024, pensiile vor crește cu 13,8% și se vor recalcula în septembrie. Astfel, punctul de pensie va fi de 2.032 de lei, conform

Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensie este de minim 15 ani, iar vârsta de pensionare va fi aceeași, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, adică 65 de ani.

Categoriile de români care pot primi puncte în plus

Legea pensiilor prevede că unele categorii de români vor primi puncte în plus la pensie dacă îndeplinesc unele condiții:

– au terminat facultate, masterat;

– au făcut armata ;

– au luat sporuri, prime, premiii;

– au făcut ore suplimentare ;

– mamele cu un copil până la vârsta de 16 ani sau adoptă un copil sau are un copil adoptat de care se ocupă până la 14 ani;

– au peste 25 de ani contributivi.

Un an de facultate are 0,25 puncte, iar 4 ani de facultate se înmulțesc cu 0,25 de puncte și rezultă 1 punct în plus.

Un bărbat care a cotizat 31 de ani și 6 luni, are 17 puncte, va primi 1.281 de lei după indexare, iar după recalcularea din septembrie va ajunge la 20,67214 de puncte. Astfel, va primi 1.675 de lei lunar.

Ce pensie ar primi un bărbat care a muncit 35 de ani

În cazul unui bărbat care a muncit 35 de ani și a avut un salariu de 3.000 de lei, ar primi o pensie de circa 1.260 de lei, adică insuficient pentru a trăi decent.

Dacă ar fi muncit 35 de ani pentru un salariu de 5.000 de lei, ar avea 32,0268 de puncte de pensie și va primi 2.594 de lei în fiecare lună.

Cei care doresc recalcularea pensiei pot depune o solicitare și trebuie să aibă actele necesare.

doar pentru cei care au realizat stagiul de cotizare după deschiderea dreptului de pensie pentru limita de vârstă sau pentru care au mai lucrat după ce au ieșit la pensie.