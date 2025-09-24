Tot mai mulți utilizatori de carduri bancare își exprimă îngrijorarea cu privire la siguranța tranzacțiilor efectuate la bancomat. Tentativele de fraudă, dispozitivele montate ilegal sau simpla neatenție pot duce la pierderi financiare. Specialiștii recomandă însă o soluție rapidă și la îndemâna oricui, mai exact, apăsarea butonului roșu de anulare la bancomat. Folosit corect, acesta poate împiedica tentativele de fraudă și te poate ajuta să rămâi în siguranță.
Funcția principală a acestui buton este de a opri imediat tranzacția și de a restitui cardul utilizatorului. În doar câteva secunde, sesiunea este întreruptă, ceea ce face imposibilă continuarea operațiunii de către altcineva.
Recomandarea experților este ca, după ce ai retras banii și ți-ai recuperat cardul, să apeși și acest buton. În acest fel, ai certitudinea că aparatul a închis tranzacția, eliminând riscul ca datele să rămână active în sistem, potrivit Click!.
Ordinea în care aparatul îți oferă cardul și numerarul nu este întâmplătoare. Conform Deutsche Kreditwirtschaft, instituția care coordonează siguranța sistemelor bancare în Germania, majoritatea bancomatelor sunt setate să restituie mai întâi cardul.
Motivul este simplu. Doar după ce îți ridici cardul poți intra în posesia banilor. În plus, băncile avertizează că, în cazul în care cardul nu este scos la timp, aparatul îl poate reține, blocând automat și retragerea numerarului. Astfel, utilizatorul este obligat să rămână atent pe tot parcursul tranzacției.
Există situații în care anularea tranzacției poate fi cea mai bună alegere. Printre acestea se numără:
În asemenea cazuri, oprirea tranzacției prin apăsarea butonului roșu îți asigură protecția cardului și a banilor.
Nu toate bancomatele sunt administrate direct de bănci. În multe țări, există aparate amplasate în zone private, precum benzinării, aeroporturi sau gări. Acestea pot funcționa diferit, iar uneori taxele percepute sau procedurile de securitate nu sunt aceleași.
De aceea, specialiștii recomandă câteva reguli simple:
Chiar dacă ai retras suma dorită și ai scos cardul, apăsarea butonului roșu adaugă o măsură suplimentară de protecție. Închide complet sesiunea și elimină orice posibilitate ca datele tale să rămână expuse.
Într-un context în care apar tot mai multe metode de fraudă, iar acestea devin tot mai sofisticate, acest gest simplu îți oferă liniște și siguranță. Butonul roșu de anulare la bancomat nu este doar un detaliu tehnic, ci un pas esențial pentru protejarea cardului și a banilor tăi.
Vinerea este ziua în care mulți oameni își primesc salariile, achită facturile sau pregătesc cheltuieli pentru weekend. Acest flux ridicat de tranzacții duce, adesea, la aglomerarea sucursalelor și la golirea bancomatelor.
Potrivit specialiștilor, zilele din mijlocul săptămânii, în special miercurea, sunt cele mai potrivite pentru retrageri mari.
„Acestea sunt zilele cu trafic redus, când băncile sunt complet finanțate și mai dispuse să răspundă la solicitări sau întrebări”, a recomandat un specialist în domeniu.
Astfel, clienții beneficiază nu doar de un proces mai rapid, ci și de timp suplimentar pentru a rezolva eventualele probleme înainte de weekend.