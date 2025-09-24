Tot mai mulți utilizatori de își exprimă îngrijorarea cu privire la siguranța tranzacțiilor efectuate la bancomat. , dispozitivele montate ilegal sau simpla neatenție pot duce la pierderi financiare. Specialiștii recomandă însă o soluție rapidă și la îndemâna oricui, mai exact, apăsarea butonului roșu de anulare la bancomat. Folosit corect, acesta poate împiedica tentativele de fraudă și te poate ajuta să rămâi în siguranță.

Care este rolul butonului roșu de anulare la bancomat

Funcția principală a acestui buton este de a opri imediat tranzacția și de a restitui cardul utilizatorului. În doar câteva secunde, sesiunea este întreruptă, ceea ce face imposibilă continuarea operațiunii de către altcineva.

Recomandarea experților este ca, după ce ai retras banii și ți-ai recuperat cardul, să apeși și acest buton. În acest fel, ai certitudinea că aparatul a închis tranzacția, eliminând riscul ca datele să rămână active în sistem, potrivit .

De ce bancomatele eliberează mai întâi cardul și apoi banii

Ordinea în care aparatul îți oferă cardul și numerarul nu este întâmplătoare. Conform Deutsche Kreditwirtschaft, instituția care coordonează siguranța sistemelor bancare în Germania, majoritatea bancomatelor sunt setate să restituie mai întâi cardul.

Motivul este simplu. Doar după ce îți ridici cardul poți intra în posesia banilor. În plus, băncile avertizează că, în cazul în care cardul nu este scos la timp, aparatul îl poate reține, blocând automat și retragerea numerarului. Astfel, utilizatorul este obligat să rămână atent pe tot parcursul tranzacției.

În ce momente e recomandat să apeși butonul roșu

Există situații în care anularea tranzacției poate fi cea mai bună alegere. Printre acestea se numără:

atunci când observi persoane suspecte în jurul bancomatului;

dacă un necunoscut insistă să te ajute, fără să îi fi cerut acest lucru;

în cazul unor erori apărute pe ecran sau al unor mesaje neobișnuite;

dacă aparatul se blochează sau se comportă în mod ciudat.

În asemenea cazuri, oprirea tranzacției prin apăsarea butonului roșu îți asigură protecția cardului și a banilor.

Ce riscuri ascund bancomatele din străinătate sau din spații comerciale

Nu toate bancomatele sunt administrate direct de bănci. În multe țări, există aparate amplasate în zone private, precum benzinării, aeroporturi sau gări. Acestea pot funcționa diferit, iar uneori taxele percepute sau procedurile de securitate nu sunt aceleași.

De aceea, specialiștii recomandă câteva reguli simple:

verifică dacă aparatul prezintă semne de manipulare;

acoperă întotdeauna tastatura atunci când introduci codul PIN;

evită să folosești bancomatul dacă simți că nu ești în siguranță;

pune imediat banii și cardul într-un loc sigur, fără să-i numeri pe stradă.

De ce e bine să închei orice operațiune cu apăsarea butonului roșu

Chiar dacă ai retras suma dorită și ai scos cardul, apăsarea butonului roșu adaugă o măsură suplimentară de protecție. Închide complet sesiunea și elimină orice posibilitate ca datele tale să rămână expuse.

Într-un context în care apar tot mai multe metode de fraudă, iar acestea devin tot mai sofisticate, acest gest simplu îți oferă liniște și siguranță. Butonul roșu de anulare la bancomat nu este doar un detaliu tehnic, ci un pas esențial pentru protejarea cardului și a banilor tăi.

De ce sunt bancomatele mai aglomerate la sfârșit de săptămână

Vinerea este ziua în care mulți oameni își primesc salariile, achită facturile sau pregătesc cheltuieli pentru weekend. Acest flux ridicat de tranzacții duce, adesea, la aglomerarea sucursalelor și la golirea bancomatelor.

Care este momentul optim pentru a scoate bani de la bancomat

Potrivit specialiștilor, zilele din mijlocul săptămânii, în special miercurea, sunt cele mai potrivite pentru retrageri mari.

„Acestea sunt zilele cu trafic redus, când băncile sunt complet finanțate și mai dispuse să răspundă la solicitări sau întrebări”, a recomandat un specialist în domeniu.

Astfel, clienții beneficiază nu doar de un proces mai rapid, ci și de timp suplimentar pentru a rezolva eventualele probleme înainte de weekend.