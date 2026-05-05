De ce devin piețele atât de sensibile în fața crizelor politice

, președintele Consiliului Fiscal, explică faptul că aceste turbulențe nu sunt deloc o excepție. Ele reprezintă o reacție firească a piețelor, care sunt extrem de sensibile la orice semn de instabilitate. Într-un interviu acesta a subliniat că „oriunde în lume, o criză politică pune presiune pe moneda națională”, iar ceea ce vedem nu este „mare filozofie”, ci un mecanism bine cunoscut.

„Țara a mai trecut prin crize politice și de fiecare dată au fost presiuni pe moneda națională, ratele dobânzilor s-au mișcat, împrumuturile, finanțarea și refinanțarea au fost îngreunate. Precedenta criză a fost legată de alegerile prezidențiale și ne aducem aminte cum s-au mișcat toate aceste repere.

Deci nu este ceva nou. Și, așa cum am debutat discuția noastră, orice criză politică, în orice țară, se vede în piețele financiare, fiindcă acestea sunt cele mai sensibile. Ele reacționează imediat și uneori supra-reacționează, adică ceea ce se numește un overshooting.”, a transmis Daniel Dăianu pentru Adevărul.