Majoritatea cetăţenilor din Uniunea Europeană nu mai văd Statele Unite ca pe un . Sunt concluziile unui bazat pe mai multe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre, după cum relatează dpa. Politicile și declarațiile lui Donald Trump referitoare la Europea au lăsat urme profunde în percepția cetățenilor europeni, se arată într-o analiză Fundaţia Bertelsmann.

Astfel, conform analizei, peste 18.000 de adulţi cu vârste cuprinse între 18 şi 69 de ani au fost chestionaţi de institutul de cercetare Nira Data, pe acest subiect în luna martie. Conform studiului, 58% dintre cetăţenii UE au declarat că SUA nu mai sunt un partener de încredere. În Germania, procentul a fost chiar mai mare, de 73%, a declarat autorul studiului, Florian Kommer, citat de dpa.

Doar 31% dintre cei chestionaţi au considerat SUA continuă să fie cel mai important partener al UE. Anterior, în septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale în prezent.

Mulţi cetățeni vor ca UE să-și aleagă propriul drum

Conform cercetării, trei din patru respondenţi, sau 73%, sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să meargă pe propriul drum. Aceștia consideră că parteneriatul tradițional cu Statele Unite nu mai este de actualitate. La sfârşitul anului 2024, 63% dintre respondenţi susţineau această opinie.

Fundaţia Bertelsmann concluzionează că „un preşedinte american polarizant şi tensiunile geopolitice tot mai mari au orientat opinia publică din Europa către o mai mare independenţă”.

Pe de altă parte, conform studiului, China nu a câştigat importanţă în rândul respondenţilor din UE ca posibil partener alternativ. Cetățenii Europei Unte sunt sceptici față de Beijing și față de bunele intenții ale statului comunist. În schimb, Regatul Unit şi Canada sunt privite drept parteneri strtegici care pot juca un rol mai important.

În fine, sprijinul pentru alianţa de apărare NATO rămâne puternic. Un proccent de 63% dintre respondenţi continuă să considere alianța un pilon central al securităţii.