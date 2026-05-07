Medici Fără Frontiere acuză restricţii israeliene care au provocat malnutriție în Gaza

07 mai 2026, 10:37
Cuprins
  1. Ce acuzaţii face Medici Fără Frontiere?
  2. Ce arată datele analizate de MSF?
  3. Ce solicitări a înaintat organizaţia?

Organizaţia Medici Fără Frontiere a acuzat joi că Israelul a restrâns în mod deliberat accesul la alimente şi la ajutor umanitar în Fâşia Gaza, ceea ce, potrivit ONG-ului, a generat o „criză de malnutriţie artificială” cu efecte grave pentru femeile însărcinate, mamele care alăptează şi sugari.

Ce acuzaţii face Medici Fără Frontiere?

Organizaţia „Medici Fără Frontiere” (MSF) a acuzat joi Israelul că a limitat în mod deliberat accesul la hrană şi la asistenţa umanitară în Fâşia Gaza, susţinând că aceste restricţii au creat o „criză de malnutriţie artificială”. MSF leagă această situaţie de blocada impusă de Israel şi de atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra spitalelor din enclavă.

În comunicatul organizaţiei, MSF evidenţiază că insecuritatea, deplasările populaţiei, restricţiile asupra ajutorului şi accesul redus la alimente şi la servicii medicale au avut efecte serioase asupra sănătăţii materne şi neonatale.

„Insecuritatea, strămutarea populaţiei, restricţiile asupra ajutorului umanitar şi accesul limitat la alimente şi la asistenţa medicală au avut consecinţe devastatoare asupra sănătăţii maternale şi neonatale” 

Ce arată datele analizate de MSF?

MSF a realizat un studiu asupra situaţiei între finalul lui 2024 şi începutul lui 2026 în patru spitale din Fâşia Gaza pe care le sprijină. Analiza include date privind peste 200 de mame şi nou-născuţi internaţi în unităţi medicale neonatale din spitale din Khan Younes (sud) şi din oraşul Gaza.

Potrivit MSF, mai mult de jumătate dintre femeile analizate au suferit malnutriţie în cursul sarcinii şi un sfert erau malnutrite la momentul naşterii. Studiul arată că, în rândul nou-născuţilor provenind din mame malnutrite, 90% erau prematuri şi 84% aveau greutate mică la naştere.

MSF a examinat şi 513 sugari sub şase luni admişi în programe ambulatorii de nutriţie terapeutică la Khan Younes între octombrie 2024 şi decembrie 2025: dintre aceştia, 91% prezentau un risc de întârziere a creşterii şi a dezvoltării. De asemenea, organizaţia raportează că, între ianuarie 2024 şi februarie 2026, a primit 4.176 de copii cu vârste sub 15 ani în programe pentru persoanele subnutrite, 97% dintre aceştia fiind mai mici de cinci ani.

Ce solicitări a înaintat organizaţia?

MSF atrage atenţia că situaţia din enclava palestiniană rămâne „extrem de fragilă” în pofida încetării focului intrate în vigoare în octombrie anul trecut, după doi ani de conflict, şi cere măsuri imediate pentru a evita agravarea stării de sănătate a populaţiei vulnerabile.

Organizaţia a cerut explicit ca Israelul să autorizeze imediat accesul fără obstacole al ajutorului umanitar în Fâşia Gaza, pentru a permite livrarea alimentelor şi a asistenţei medicale necesare pentru femeile însărcinate, mamele care alăptează şi sugari, precum şi pentru programele de nutriţie destinate copiilor sub cinci ani.

