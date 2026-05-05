B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați

Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați

Iulia Petcu
05 mai 2026, 20:05
Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
sursa foto: CAB
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la acest nou proces între magistrați și Guvern
  2. Ce a decis Curtea de Apel București
  3. Ce urmează după această hotărâre

Curtea de Apel București a dat câștig de cauză magistraților într-un proces deschis împotriva Guvernului. Hotărârea obligă Executivul să achite restanțele salariale către judecători și alte categorii profesionale din sistemul de justiție, iar întârzierea plății poate aduce penalități consistente.

Cum s-a ajuns la acest nou proces între magistrați și Guvern

Litigiul a fost deschis la solicitarea Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce plata unor drepturi salariale recunoscute prin hotărâri executorii a fost amânată în mod repetat. Potrivit informațiilor din dosar, sumele restante vizează anul 2026 și includ atât judecători, cât și alte categorii profesionale din sistemul judiciar.

În ultimul an, Guvernul a evitat plata integrală a acestor obligații, într-un context în care o parte dintre resursele bugetare au fost direcționate către măsuri sociale. Miza financiară este una uriașă, iar estimările arată că statul român ar putea ajunge să plătească aproximativ două miliarde de euro.

Ce a decis Curtea de Apel București

Procesul a fost soluționat chiar la primul termen, iar instanța a admis integral cererea formulată de Înalta Curte. Magistrații au stabilit că Guvernul trebuie să facă toate demersurile administrative și bugetare necesare pentru plata integrală a sumelor restante, în termen de zece zile după rămânerea definitivă a hotărârii.

În timpul procesului, reprezentantul Ministerul Finanțelor a cerut recuzarea judecătoarei Ramona Bușu, însă solicitarea a fost respinsă. De asemenea, instanța a respins și cererea Guvernului privind sesizarea Curții Constituționale.

„Obligă pârâţii la emiterea actelor administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul, precum şi la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante respective, sub sancţiunea unei penalităţi în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere”, se arată în minuta publicată de instanță, potrivit Antena3.

Ce urmează după această hotărâre

Hotărârea nu este definitivă, iar Guvernul poate formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă decizia va rămâne definitivă, întârzierile pot genera amenzi calculate zilnic, ceea ce poate crește semnificativ nota de plată pentru stat.

Demersul judiciar vine și după acțiunile inițiate de Lia Savonea, care a contestat anterior, printr-o plângere prealabilă, mai multe măsuri considerate ostile sistemului judiciar, inclusiv modificările legate de pensii.

Tags:
Citește și...
Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
Economic
Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
România, lider în UE la scumpirea energiei electrice. Cum au ajuns românii să plătească printre cele mai mari prețuri din Europa
Economic
România, lider în UE la scumpirea energiei electrice. Cum au ajuns românii să plătească printre cele mai mari prețuri din Europa
Euro a explodat în ziua moțiunii. A ajuns la cel mai înalt nivel din istoria României. Avertismentul economiștilor
Economic
Euro a explodat în ziua moțiunii. A ajuns la cel mai înalt nivel din istoria României. Avertismentul economiștilor
Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
Economic
Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
Economic
ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
BREAKING NEWS: Leul, în cădere liberă. Cea mai proastă cotație din istorie în fața Euro, la cursul BNR
Economic
BREAKING NEWS: Leul, în cădere liberă. Cea mai proastă cotație din istorie în fața Euro, la cursul BNR
Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
Economic
Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
Economic
Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
Nazare, bilanț în prag de moțiune: Să ne uităm în primul rând la fapte, nu la discursuri. Nu ne permitem experimente politice, efectele instabilității se văd deja
Economic
Nazare, bilanț în prag de moțiune: Să ne uităm în primul rând la fapte, nu la discursuri. Nu ne permitem experimente politice, efectele instabilității se văd deja
„La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
Economic
„La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
Ultima oră
20:44 - Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
20:42 - Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
20:39 - Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
20:39 - Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
20:15 - Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
20:10 - Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
19:54 - Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
19:45 - CTP: „România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan!” (VIDEO)
19:38 - Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
19:22 - Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”