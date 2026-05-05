Curtea de Apel București a dat câștig de cauză magistraților într-un proces deschis împotriva Guvernului. Hotărârea obligă Executivul să achite restanțele salariale către judecători și alte categorii profesionale din sistemul de justiție, iar întârzierea plății poate aduce penalități consistente.

Cum s-a ajuns la acest nou proces între magistrați și Guvern

Litigiul a fost deschis la solicitarea , după ce plata unor drepturi salariale recunoscute prin hotărâri executorii a fost amânată în mod repetat. Potrivit informațiilor din dosar, sumele restante vizează anul 2026 și includ atât judecători, cât și alte categorii profesionale din sistemul judiciar.

În ultimul an, Guvernul a evitat plata integrală a acestor obligații, într-un context în care o parte dintre resursele bugetare au fost direcționate către măsuri sociale. Miza financiară este una uriașă, iar estimările arată că statul român ar putea ajunge să plătească aproximativ două miliarde de euro.

Ce a decis Curtea de Apel București

Procesul a fost soluționat chiar la primul termen, iar instanța a admis integral cererea formulată de Înalta Curte. Magistrații au stabilit că Guvernul trebuie să facă toate demersurile administrative și bugetare necesare pentru plata integrală a sumelor restante, în termen de zece zile după rămânerea definitivă a hotărârii.

În timpul procesului, reprezentantul a cerut recuzarea judecătoarei Ramona Bușu, însă solicitarea a fost respinsă. De asemenea, instanța a respins și cererea Guvernului privind sesizarea

„Obligă pârâţii la emiterea actelor administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul, precum şi la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante respective, sub sancţiunea unei penalităţi în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere”, se arată în minuta publicată de instanță, potrivit Antena3.

Ce urmează după această hotărâre

Hotărârea nu este definitivă, iar Guvernul poate formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă decizia va rămâne definitivă, întârzierile pot genera amenzi calculate zilnic, ceea ce poate crește semnificativ nota de plată pentru stat.

Demersul judiciar vine și după acțiunile inițiate de Lia Savonea, care a contestat anterior, printr-o plângere prealabilă, mai multe măsuri considerate ostile sistemului judiciar, inclusiv modificările legate de pensii.