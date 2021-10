CEO-ul Twitter și Square, Jack Dorsey, spune că „hiperinflația” se va întâmpla în curând în SUA și în lume

După analizarea inflației din SUA, CEO-ul Twitter și Square, Jack Dorsey, vine cu previziuni negre pentru viitorul apropiat.

În cadrul unei postări pe Twitter, Jack Dorsey consideră că hiperinflația va lovi SUA, iar, mai apoi, toată planeta.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

Postarea sa vine după un maxim istoric pe care prețurile l-au atins în ultimii 30 de ani, în Statele Unite, dar și cu o îngrijorare a acestuia, cum că problema ar fi mai gravă decât lasă analizele economice să se vadă.

Vineri, în cadrul unui comunicat de presă, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a recunoscut că presiunea inflației „probabil să dureze mai mult decât se aștepta anterior”, menționând că aceasta s-ar putea declanșa „până în anul viitor”. Liderul băncii centrale a afirmat că se așteaptă ca FED să-și retragă datoriile, după ce a ajutat economic SUA.

De asemenea, pe lângă că este CEO al Twitter și Square, Jack Dorsey este un mare investitor în Bitcoin. Acesta a afirmat că Square, platforma sa de tranzacționare, urmărește să intre în lumea criptomonedelor.

Termenul de inflație este des folosit. Comparativ, România este printre cele mai afectate țări de inflație, dar Dorsey a folosit termenul de „hiperinflație”, iar previziunea sa are în vedere creșterea bruscă a prețurilor, ce poate să pună în genunchi economii întregi.

It will happen in the US soon, and so the world.

— jack⚡️ (@jack) October 23, 2021