Acasa » Economic » Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați

Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați

Traian Avarvarei
27 feb. 2026, 21:18
Chimcomplex, cel mai mare producător din industria chimică românească, își închide parțial activitatea. Sursa foto: Chimcomplex S.A. Borzesti / Facebook
Cuprins
  1. Măsuri radicale luate la Chimcomplex
  2. Explicațiile Chimcomplex

Chimcomplex, cel mai mare producător din industria chimică românească, va aplica din aprilie un scenariu de supraviețuire, care prevede oprirea unor secții și disponibilizarea a cel puțin 1.200 de salariați.

Măsuri radicale luate la Chimcomplex

„Printr-un comunicat al Chimcomplex (membru ANEIR) am fost anunțați că, începând cu luna aprilie 2026, compania va aplica un scenariu de supraviețuire/conservare, care prevede oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în Chimcomplex și la parteneri a cel puțin 1.200 salariați pe verticală și 5.500 pe orizontală. La Combinatul de la Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7, iar la Râmnicu Vâlcea – 2 fabrici din totalul de 11”, a transmis Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR), într-un comunicat citat de Agerpres.

Planul mai presupune sistarea a două din cele cinci proiecte de investiții în producție, cu pierderi de 150 de milioane de euro din finanțări nerambursabile. În schimb, compania vrea să dezvolte Divizia de trade, care va importa produse chimice suplimentare de 1,2 miliarde euro anual din țări cu politici energetice corecte.

Explicațiile Chimcomplex

Chimcomplex a transmis că se vede nevoit să ia măsurile deoarece statul român n-a reacționat până acum la avertizările sale repetate.

„În 24 februarie 2026, Guvernul României a aprobat pachetul de măsuri pentru relansarea economică, care nu conține intervenții semnificative pentru sprijinirea industriei chimice. Din planul Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv, deși industria chimică rămâne puternic afectată de costurile energiei, cu valori cu până la 300% mai mari decât în Asia (China, India, Coreea etc.), America de Nord, Țările Arabe, Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, celelalte state europene aplică politici ferme pentru susținerea tranziției energetice și pentru protecția industriilor strategice, prin subvenții directe și scheme dedicate competitivității industriale. (…)

Ne îngrijorează lipsa unei perspective pentru următorii patru ani și este important ca Guvernul României să înțeleagă să sprijine industriile energo-intensive. Programul de relansare economică actual se află la pol opus față de măsurile aplicate de Germania (care a plafonat prețurile la energie și gaze) sau de Franța, Spania și alte state europene, care știu că economia națională va cădea fără industrie. De aceea, programul românesc trebuie completat cu ceea ce au aplicat și celelalte guverne europene. (…)

Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%. Bugetul nu ar suferi; dimpotrivă, s-ar întări și ar câștiga prin relansarea economiei reale naționale. (…) Implementarea pachetului 3 de măsuri are ca obiectiv revenirea Chimcomplex pe profit în cel mult un an. Economia României însă va resimți puternic impactul și va avea nevoie de timp pentru redresare, cu o estimare de minimum patru ani”, a explicat Ștefan Vuza, director general Chimcomplex.

