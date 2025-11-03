Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe

Operatorii din turism cer guvernului să crească valoarea voucherelor de vacanță. ANAT cere actualizarea tichetelor de vacanță cu inflația.

Proiect pentru creșterea valorii voucherelor de vacanță

Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism ( ) valoarea voucherelor de vacanţă trebuie să crească în raport cu inflaţia. Iar acestea ar trebuie extinse și la angajatorii din mediul privat.

„Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc. Datele preluate de ANAT de la Ministerul Finanțelor arată că în luna septembrie 2025, valoarea voucherelor acordate s-a prăbușit cu 85% față de aceeași lună a anului trecut.

Astfel, în septembrie anul curent angajatorii au achiziționat vouchere de aproape 5,96 milioane de euro față de 38,03 milioane de euro în septembrie 2024. Și aceasta în condițiile în care pe piață au existat încă multe vouchere emise în 2024.

Fără a reveni asupra acestei erori strategice, vom asista la falimente și disponibilizări de personal cu efecte în lanț în industriile conexe.”, arată un comunicat al ANAT.

Reprezentanții operatorilor din turism mai afirmă că eliminarea voucherelor de vacanţă ar duce la o pierdere netă de 1,744 miliarde lei din PIB-ul naţional și pierderea a 17.000 de locuri de muncă.

Scandal între operatorii din turism și ministrul Economiei

Operatorii din turism cer să crească valoarea voucherelor de vacanță într-o perioadă în care a izbucnit un adevărat scandal între ANAT și ministrul Economiei, Radu Miruță. Ministrul Radu Miruță și-a pus în cap patronii din turism după ce a declarat că voucherele de vacanță sunt o „golăneală” și că din cauza acestor tichete, hotelierii oferă servicii proaste pentru că românii oricum vin.

”O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche: pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență. Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede, ca nu a demonstrat nimic in sensul asta, ministru al Turismului. Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.