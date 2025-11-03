B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe

Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe

Adrian A
03 nov. 2025, 12:57
Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe
Cuprins
  1. Proiect pentru creșterea valorii voucherelor de vacanță
  2. Scandal între operatorii din turism și ministrul Economiei

Operatorii din turism cer guvernului să crească valoarea voucherelor de vacanță. ANAT cere actualizarea tichetelor de vacanță cu inflația.

Proiect pentru creșterea valorii voucherelor de vacanță

Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) valoarea voucherelor de vacanţă trebuie să crească în raport cu inflaţia. Iar acestea ar trebuie extinse și  la angajatorii din mediul privat.

„Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc. Datele preluate de ANAT de la Ministerul Finanțelor arată că în luna septembrie 2025, valoarea  voucherelor acordate s-a prăbușit cu 85% față de aceeași lună a anului trecut.

Astfel, în septembrie anul curent angajatorii au achiziționat vouchere de aproape 5,96 milioane de euro față de 38,03 milioane de euro în septembrie 2024. Și aceasta în condițiile în care pe piață au existat încă multe vouchere emise în 2024.

Fără a reveni asupra acestei erori strategice, vom asista la falimente și disponibilizări de personal cu efecte în lanț în industriile conexe.”, arată un comunicat al ANAT.

Reprezentanții operatorilor din turism mai afirmă că eliminarea voucherelor de vacanţă ar duce la o pierdere netă de 1,744 miliarde lei din PIB-ul naţional și pierderea a 17.000 de locuri de muncă.

Scandal între operatorii din turism și ministrul Economiei

Operatorii din turism cer să crească valoarea voucherelor de vacanță într-o perioadă în care a izbucnit un adevărat scandal între ANAT și ministrul Economiei, Radu Miruță. Ministrul Radu Miruță și-a pus în cap patronii din turism după ce a declarat că voucherele de vacanță sunt o „golăneală” și că din cauza acestor tichete, hotelierii oferă servicii proaste pentru că românii oricum vin.

Iar replica nu a întârziat să apară.

”O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche: pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență. Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede, ca nu a demonstrat nimic in sensul asta, ministru al Turismului. Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Tags:
Citește și...
Planșeul Unirii în pericol din cauza suspendării finanțării. Constructorul ia în calcul oprirea lucrărilor. Investiția a fost realizată în proporție de 25%
Economic
Planșeul Unirii în pericol din cauza suspendării finanțării. Constructorul ia în calcul oprirea lucrărilor. Investiția a fost realizată în proporție de 25%
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
Economic
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
Un gigant european al energiei electrice pătrunde pe piața din România. Despre cine este vorba
Economic
Un gigant european al energiei electrice pătrunde pe piața din România. Despre cine este vorba
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Economic
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990
Economic
Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990
Radu Miruță vrea reguli clare pentru Airbnb și Booking. Ce taxe vor plăti proprietarii
Economic
Radu Miruță vrea reguli clare pentru Airbnb și Booking. Ce taxe vor plăti proprietarii
Ce impact are scorul de credit asupra aprobării unui împrumut? Tot ce trebuie să știi
Economic
Ce impact are scorul de credit asupra aprobării unui împrumut? Tot ce trebuie să știi
Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți
Economic
Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți
Platforma Polymarket, interzisă în România de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc: „Activitate de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control”
Economic
Platforma Polymarket, interzisă în România de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc: „Activitate de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control”
Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică
Economic
Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică
Ultima oră
12:59 - Cum și când să admiri superluna Castorului, cea mai spectaculoasă lună plină a anului
12:54 - Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
12:26 - Marian Godină, mesaj tranșant după scandalul de la marșul Colectiv: „Șeful Jandarmeriei Române a făcut de râs instituția”
12:20 - Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
11:57 - A murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei! Doliu în fotbalul românesc!
11:44 - Tragedie în „tărâmul lui Dracula”. Un turist italian a murit pe neașteptate la Castelul Bran
11:39 - Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
11:37 - O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
11:07 - Românii și-au recalibrat prioritățile de cumpărare. Cum arată piața auto fără programul Rabla în 2025
11:01 - Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe