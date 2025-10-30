B1 Inregistrari!
Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți

Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți

Adrian A
30 oct. 2025, 15:42

Cuprins
  1. Război deschis între patronii din turism și Miruță
  2. Patronii din turism nu îl mai vor

Ministrul Economiei și Turismului este desființat de patronii din turim. Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, spune că Miruță habar nu are de economie de piață.

Război deschis între patronii din turism și Miruță

Radu Miruță și-a pus în cap patronii din turism după ce a declarat că voucherele de vacanță sunt o „golăneală” și că din cauza acestor tichete, hotelierii oferă servicii proaste pentru că românii oricum vin.

”O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche: pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență. Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede, ca nu a demonstrat nimic in sensul asta, ministru al Turismului. Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Voucherele de vacanță au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism  și au adus în economia albă mii de locații de cazare! Dar pentru domnul Miruță, ele sunt o golăneală. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu afectează turismul, ci voucherele!”, a transmis președintele ANAT, Alin Burcea.

Patronii din turism nu îl mai vor

Dincolo de toate cuvintele grele pe care Alin Burcea i le aruncă lui Radu Miruță, șeful ANAT îi cere premierului Bolojan să găsească un om competent care să se ocupe de turism.

„Omul își face campanie, în stilul USR-ului. Lansează teme și subiecte care pot să placă electoratului USR. Face show, e un circar care nu are nicio consistență în ceea ce face. Obsesiv, atât el, cât și colega lui de la Mediu, dau declarații de presă doar pentru imagine. E un farsor și o hahaleră, un băiat care vrea să-și facă imagine, dar nu are substanță nimic din ce spune. Este încă o dovadă că el și partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Domnule prim-ministru, de unde îi găsiți pe acești oameni? Chiar nu interesează pe nimeni competențele lor înainte de numire la „rotativa guvernamentală”? Numiți oameni trimiși de partide, fără o minimă verificare a pregătirii sau a calităților lor profesionale?  Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România – o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent.”, transmite Alin Burcea.

