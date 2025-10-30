Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți

Ministrul Economiei și Turismului este desființat de patronii din turim. Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, spune că Miruță habar nu are de economie de piață.

Război deschis între patronii din turism și Miruță

Radu Miruță și-a pus în cap patronii din turism după ce a declarat că voucherele de vacanță sunt o „golăneală” și că din cauza acestor tichete, hotelierii oferă servicii proaste pentru că românii oricum vin.

”O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche: pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență. Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede, ca nu a demonstrat nimic in sensul asta, ministru al Turismului. Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Voucherele de vacanță au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism și au adus în economia albă mii de locații de cazare! Dar pentru domnul Miruță, ele sunt o golăneală. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu afectează turismul, ci voucherele!”, a transmis președintele , Alin Burcea.

Patronii din turism nu îl mai vor

Dincolo de toate cuvintele grele pe care Alin Burcea i le aruncă lui Radu , șeful ANAT îi cere premierului Bolojan să găsească un om competent care să se ocupe de turism.

„Omul își face campanie, în stilul USR-ului. Lansează teme și subiecte care pot să placă electoratului USR. Face show, e un circar care nu are nicio consistență în ceea ce face. Obsesiv, atât el, cât și colega lui de la Mediu, dau declarații de presă doar pentru imagine. E un farsor și o hahaleră, un băiat care vrea să-și facă imagine, dar nu are substanță nimic din ce spune. Este încă o dovadă că el și partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Domnule prim-ministru, de unde îi găsiți pe acești oameni? Chiar nu interesează pe nimeni competențele lor înainte de numire la „rotativa guvernamentală”? Numiți oameni trimiși de partide, fără o minimă verificare a pregătirii sau a calităților lor profesionale? Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România – o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent.”, transmite Alin Burcea.