Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR

Toamna îi va lovi din plin pe români cu un val de scumpiri, după majorarea taxelor impuse de Guvern. Șase din zece manageri din comerț avertizează că urmează trei luni de foc, cu creșteri de prețuri accelerate. De la alimente și detergenți, până la restaurante și facturi, nimic nu scapă de . Banca Națională se așteaptă ca vârful scumpirilor din acest an să fie atins în toamnă, când inflația va urca la 9%, de aproape patru ori peste ținta stabilită.

Cuprins:

Ce spun comercianții despre scumpirile din toamnă

Managerii din comerț trag un semnal de alarmă: toamna va fi cea mai grea perioadă a anului pentru consumatori. Șase din zece estimează creșteri semnificative de prețuri în următoarele trei luni, mai ales la alimente. Producătorii se confruntă cu facturi la energie aproape duble și cu motorina mai scumpă după majorarea accizelor.

„La energie plăteam 1.000 de lei, acum plătim 2.200. Și la carburant e o scumpire de 30%. Vom crește prețurile cu 10-15% cât putem să creștem…”, a declarat Mariana Jelea, producător, potrivit .

Cum au evoluat prețurile în ultimul an

Inflația, supranumită „taxa nevăzută” pe care o plătesc toți românii, a făcut ca ultimele 12 luni să fie tot mai împovărătoare pentru buzunare. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, în medie cu 40%. Legumele și carnea au urcat cu 5-11%, iar laptele și uleiul sunt acum cu 10% mai scumpe la raft, conform datelor oficiale.

Produsele care se scumpesc cel mai mult

Cămara românilor va fi mai săracă în această toamnă. Cele mai puternice creșteri de prețuri sunt așteptate la alimentele de bază, afectate direct de costurile ridicate cu energia și transportul. Restaurantele, detergenții și facturile la utilități completează lista scumpirilor.

Ce pierderi vor avea românii la salarii

O inflație de 9% înseamnă o pierdere consistentă din puterea de cumpărare. La un salariu de 3.000 de lei, oamenii vor pierde aproape 300 de lei. Pentru un venit de 5.000 de lei, pierderea se apropie de 460 de lei.

Avertismentul BNR

Oficialii Băncii Naționale confirmă că vârful inflației va fi atins în toamnă, la 9,2%. Până la finalul anului, instituția estimează o ușoară scădere, până la 8,8%, dar chiar și așa, nivelul rămâne mult peste ținta stabilită.