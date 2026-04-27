Mulți se întreabă oare cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea vremii pentru perioada 27 aprilie – 10 mai 2026. Potrivit meteorologilor, finalul lunii aprilie și începutul lunii mai aduc o răcire accentuată, urmată ulterior de o încălzire treptată în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în Banat

Debutul intervalului aduce temperaturi în creștere, de la 18–19 grade până la aproximativ 21-22 de grade. Ulterior însă, valorile termice scad sub normal, atingând 14-16 grade în perioada 29 aprilie – 2 mai, potrivit .

După 3 mai, începe să se încălzească treptat, iar spre finalul intervalului se pot atinge 23-24 de grade. Minimele pornesc de la 2-3 grade și cresc treptat până la 10-12 grade.

Sunt posibile ploi slabe în jurul datei de 30 aprilie și din nou în intervalul 5-10 mai.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în Crișana

Maximele termice cresc inițial până la 20 de grade, apoi scad la 14–15 grade în jurul zilei de 1 mai. După această perioadă, temperaturile revin pe un trend ascendent, ajungând la 23–24 de grade spre 10 mai.

Minimele vor varia de la 1–2 grade la început, până la 9–10 grade la finalul intervalului. Precipitațiile slabe pot apărea la sfârșitul lunii aprilie, cu probabilitate mai ridicată după 5 mai.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în Transilvania

În această regiune, valorile maxime cresc ușor la început, dar scad semnificativ între 30 aprilie și 2 mai, când se vor înregistra doar 10–12 grade. După 3 mai, vremea se încălzește, iar maximele pot ajunge la 20–22 de grade. Minimele coboară până la -2 grade în unele nopți, apoi cresc treptat.

Ploile vor fi prezente local și temporar începând cu 30 aprilie.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în Maramureș

Temperaturile maxime cresc inițial până la 18 grade, apoi scad la 12–14 grade la începutul lunii mai. Ulterior, valorile termice urcă din nou spre 21–22 de grade. Minimele vor fi cuprinse între -1 și 2 grade, urmând să crească spre 8–9 grade. Ploile slabe sunt posibile în jurul zilei de 1 mai și mai frecvente după 5 mai.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în Moldova

Maximele vor scădea de la 14–16 grade la doar 10–11 grade în perioada 30 aprilie – 2 mai. După 3 mai, temperaturile cresc treptat, apropiindu-se de 20 de grade. Minimele pornesc de la 1–3 grade și urcă spre 9–10 grade. Sunt așteptate ploi slabe, mai ales după 30 aprilie.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 în Dobrogea

În Dobrogea, maximele vor coborî la 11-12 grade la începutul lunii mai, după valori de 14-16 grade la final de aprilie. Ulterior, temperaturile vor crește spre 19-20 de grade. Minimele vor fi în jur de 4 grade, cu o ușoară creștere în zilele următoare. Ploile slabe își vor face apariția din 30 aprilie.

Cum va fi vremea de 1 Mai în Muntenia

Temperaturile cresc inițial până la 20 de grade, dar scad brusc la 11–13 grade în perioada 30 aprilie-3 mai. După 4 mai, valorile termice revin pe creștere, ajungând la 22-23 de grade. Minimele vor varia între 2 și 10 grade, iar ploile slabe sunt așteptate atât la final de aprilie, cât și în prima decadă din mai.

Cum va fi vremea de 1 Mai în Oltenia

Maximele ating 21 de grade la început, apoi scad la 13-14 grade în jurul zilei de 1 mai. După această perioadă, temperaturile cresc din nou, până la 23-24 de grade.

Minimele vor urca treptat de la 4-5 grade la 10-11 grade. Precipitațiile vor apărea la final de aprilie și vor deveni mai frecvente în intervalul 5–10 mai.

Cum va fi vremea de 1 Mai la munte

La altitudini mari, răcirea va fi mai accentuată. Maximele vor scădea până la 2-3 grade între 30 aprilie și 2 mai, iar minimele vor coborî sub zero grade până în jurul datei de 4 mai.

În această perioadă sunt așteptate precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare la peste 1700 de metri. După 3 mai, temperaturile cresc treptat, iar ploile vor deveni predominante.

Estimarea realizată pe baza datelor furnizate de ECMWF indică o perioadă cu variații termice semnificative. Răcirea de la început de mai va fi urmată de o încălzire treptată, specifică tranziției către sezonul cald.