România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie

Adrian Teampău
21 aug. 2025, 09:07
Sursa foto simbol: Pixabay

România este considerată campioana inflației între statele Uniunii Europene, cu mult peste media blocului comunitar. Pe locurile următoare se clasează Estonia și Slovacia.

Cuprins:

  • Cum a evoluat inflația în Uniunea Europeană
  • Prețurile au explodat în România

Cum a evoluat inflația în Uniunea Europeană

Rata inflației în Uniunea Europeană a atins în luna iulie 2,4%, în creștere de la 2,3%, în luna precedentă, iunie, conform datelor centralizate de Eurostat. Între țările membre, România continuă să înregistreze cea mai mare inflație din blocul comunitar, stabilită la 7,84%. Pe locul doi urmează tot două țări din estul Europei, Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%).

La capătul celălalt al clasamentului, Cipru a înregistrat cea mai redusă inflație, 0,1%, urmat de Franța cu 0,9% și Irlanda cu 1,6%. Acestea sunt statele cu cele mai mici rate ale inflației din luna iulie.

În iulie, comparativ cu luna anterioară, inflația a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în șase și a crescut în 13 țări. România a înregistrat un salt semnificativ de la 5,8% la 7,8%. În zona euro, rata anuală s-a menținut la 2%, atingând ținta pe termen mediu a Băncii Centrale Europene. Serviciile au contribuit cel mai mult la această rată (1,46 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,63 puncte).

Prețurile au explodat în România

Institutul Național de Statistică (INS) a raportat o rată anuală a inflației de 7,84% în iulie 2025. Creșterea se datorează scumpirilor pentru mărfurile alimentare, de 7,67%, pentru servicii, cu 7,33%, dar și pentru produse nealimentare cu 8,18%.

Pe de altă parte, liberalizarea pieței energiei electrice, de la 1 iulie, a dus la o scumpire de aproximativ 63% a tarifelor percepute populației pentru energia electrică. Acesta a fost principalul factor care a accelerat inflația, contribuind cu aproape două puncte procentuale la creșterea anuală.

Principalele categorii de mărfuri și servicii afectate de scumpiri:

  • Energie electrică: 63%
  • Produse nealimentare: 8%
  • Servicii: 7%
  • Produse alimentare: 7,7%

Dintre produsele alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu aproape 40%. Alte creșteri s-au înregistrat la combustibili, țigarete, tarife pentru apă și salubritate, precum și la costurile cu forța de muncă.

Previziuni și măsuri

Banca Națională a României (BNR) a revizuit prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2025, la 8,8%, de la 4,6% anterior. Guvernatorul Mugur Isărescu estimează un vârf de 9,6–9,7% în septembrie.

Ulterior, guvernatorul estimează o scădere treptată până la finalul anului viitor, când rata inflației ar putea ajunge la 3%. Aceste estimări nu sunt bătute în cuie, nu puține fiind cazurile în care previziunile BNR nu au fost confirmate.

În aceste condiții, a creșterii inflației, cei mai afectați sunt simpli cetățeni, care poartă cea mai mare povară a măsurior de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Românii de rând trebuie să suporte majorarea TVA, dar și a taxelor și impozitelor locale, tăieri de pensii și de salarii. Totodată, deși guvernul le ia din bani, ei trebuie să acopere scumpirile pentru energie, alimente de bază, medicamente, utilități etc.

