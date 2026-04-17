PSD vrea să blocheze temporar vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile. Mesajul lui Grindeanu

Președintele PSD, Sorin , a anunțat inițierea unui proiect de lege care prevede interzicerea, pentru doi ani, a vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile, în contextul discuțiilor din Guvern privind listarea unor societăți la bursă.

Interdicție propusă pentru doi ani

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sighetu Marmației, unde liderul social-democrat a subliniat opoziția partidului față de vânzarea participațiilor statului în companii performante.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. (…) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a afirmat Sorin Grindeanu, conform Agerpres.

Planuri de listare la bursă

Anunțul vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în Guvern o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat.

„E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. (…) Pentru a face pasul următor e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate”, a explicat aceasta.

Companiile vizate pentru listare

Pe lista analizată de autorități se află mai multe companii importante, printre care:

CEC Bank

Compania Națională Aeroporturi București

Administrația Porturilor Maritime Constanța

Poșta Română

Loteria Română

Procesul ar putea include oferte publice inițiale (IPO) sau vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, în funcție de specificul fiecărei companii.

Poziția Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că există discuții privind listarea unor companii, dar a subliniat că statul va păstra controlul.

„Statul va rămâne acționar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menținut integral. (…) Această etapă va contribui la dezvoltarea pieței de capital din România”, a declarat acesta.

Dispută politică pe tema companiilor de stat

Inițiativa PSD reflectă o divergență clară între partid și actuala guvernare în ceea ce privește administrarea companiilor de stat. Social-democrații susțin protejarea activelor profitabile, în timp ce Executivul promovează listarea parțială ca instrument de creștere a transparenței și eficienței.

Discuțiile sunt de așteptat să continue în Parlament, unde proiectul anunțat de Sorin Grindeanu va intra în dezbatere.