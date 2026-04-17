România marchează un rezultat important pe piața agricolă europeană și urcă pe primul loc într-un clasament dominat mult timp de alți jucători. Țara noastră a devenit principalul furnizor de rapiță al Germaniei în prima parte a sezonului agricol 2025/26.

Cum a ajuns România lider pe piața germană

Datele publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei arată că România a exportat 873.400 de tone de rapiță către această piață. Astfel, producătorii români au depășit Ucraina, considerată până recent liderul tradițional al segmentului.

În aceeași perioadă, Ucraina a livrat 752.500 de tone către Germania, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă față de sezonul precedent. Potrivit informațiilor din piață, taxele la export impuse la Kiev au influențat această evoluție.

România, în schimb, și-a mărit livrările de aproape patru ori comparativ cu anul comercial anterior, când exporturile către Germania s-au oprit la 229.600 de tone.

Ce a contat în această performanță

Poziția geografică avantajoasă a României a contat decisiv în relația comercială cu Germania, mai ales într-o perioadă tensionată logistic. În plus, recoltele foarte bune din 2025 au oferit cantități mari disponibile pentru export.

Suprafețele cultivate cu rapiță au crescut puternic, stimulate de prețurile atractive și de cererea europeană tot mai mare pentru biocombustibili. În paralel, au investit în genetică performantă și tehnologii moderne.

Rezultatul s-a văzut în productivitatea la hectar, care a depășit nivelurile obișnuite din anii anteriori. „România s-a aflat în locul potrivit, la momentul potrivit, cu marfa potrivită”, scrie .

Ce rol are piața germană

Germania rămâne cel mai mare importator net de rapiță din Uniunea Europeană și un centru industrial esențial pentru procesare. Cererea ridicată vine din capacitatea mare de transformare în uleiuri și combustibili alternativi.

În primele șase luni ale sezonului 2025/26, Germania a importat aproximativ 3,1 milioane de tone de rapiță. Volumul este cu 4% mai mare față de aceeași perioadă a sezonului anterior, relatează Libertatea.

Cine mai livrează către Germania

Franța ocupă locul al treilea în clasamentul furnizorilor, cu 477.100 de tone și o creștere consistentă față de sezonul trecut. Olanda și-a dublat exporturile, consolidându-și rolul logistic regional.

În schimb, Polonia, Australia, Lituania și Belgia au raportat scăderi ale volumelor trimise pe piața germană.