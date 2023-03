Cum pot românii să scape mai repede de credite, fără să mai plătească dobânda la bancă / Sfaturile analiștilor financiari

Multe dintre instituțiile bancare de la care românii iau credite nu vor să se știe aceste lucruri, însă Irina Chițu, analist financiar, vine în sprijinul cetățenilor și a explicat întreaga schemă a creditelor.

Cum să scapi mai repede de creditele de la bancă

Creditul pentru o casă de 250.000 de lei este pe o perioadă de 30 de ani, iar în prima parte românii plătesc multe dobânzi și comisioane, rata fiind reprezentată doar de aceste două taxe.

Având o rată de 1.400 de lei, la începutul creditului noi vom rambursa aproximativ 200 de lei din creditul principal, restul de 1.200 de lei din rată reprezintă dobânda. Dacă am reuși să plătim pe lângă rata noastră lunară de 1.400 de lei să mai dăm încă o rată de principal pe 200 de lei am mai scăpa de o rată.

„Plătim rata şi imediat după scadenţă mai plătim o rată de principal din luna următoare şi atunci pică următoarea rată. Important este să facem acest lucru cu scăderea perioadei creditului.

Trei lucruri trebuie să facem. Neapărat să facem cerere pentru că degeaba punem noi bani în plus în cont pentru că banca nu este mandatată să ne ia banii şi să ramburseze creditul. Mă duc la bancă şi cer să mi se scadă perioada. De ce? Pentru că la un credit ipotecar pe termen lung, perioada este cea mai păguboasă. În fiecare lună se adună dobândă şi noi, practic, vom plăti până la sfârşitul creditului în mai puţin timp mult mai puţină dobândă.

Pe cererea către bancă bifăm – cu reducerea perioadei. Pentru că avem posibilitatea să facem şi cu reducerea ratei, dar ne ajută mai puţin. Aceeea e în ultimă instanţă. Al doilea lucru pe care trebuie să îl facem este să mergem imediat după scadenţă, nu ne ducem mai devreme”, a explicat Irina Chițu, potrivit .

Cererea către bancă va fi făcută în fiecare lună, respectiv pentru fiecare rambursare.

Aceste cereri de rambursare, în cazul unor bănci, se vor putea face online, perioada putând să fie redusă foarte mult. Pentru rambursarea creditului principal este zero.

„Este lege. Banca nu are voie să refuze, nu are voie să îmi spună că am voie doar o anumită sumă, nu trebuie să îmi spună că am voie 5 rate, 10 rate, ca să pot să rambursez. La cererea mea, banca este obligată să facă această rambursare cu reducerea perioadei sau a ratei, dar cel mai bine este cu reducerea perioadei. Neapărat să vă duceţi imediat după scadenţă”, a mai adăugat Irina Chițu.