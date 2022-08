Daniel Dăianu: Sunt subevaluate cheltuielile cu servicii, cu asistența socială / Vedem o discrepanță de circa 15 miliarde lei / Marea problemă a execuției bugetare, impactul schemei de compensare (VIDEO)

Marea problemă a execuției bugetare în acest an este legată de impactul bugetar al schemei de compensare, a declarat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Ce a spus Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal), pe B1 TV, despre rectificarea bugetară

Consiliul Fiscal a tras în ceea ce privește proiectul de rectificare bugetară, care chiar în ședința de joi.

„Sunt semne de întrebare privind, totuși, ce a determinat această evoluție mai bună în trimestrul II a economiei, pentru că oricum ceea ce noi spunem în analiză este că, în partea a doua a anului, creșterea nu va fi ca în prima parte a anului. Acest lucru nu poate să fie, cred eu, invalidat de circumstanțe interne și mai ales externe, deci noi vom avea o încetinire a ritmului în partea a doua a anului”, a declarat Daniel Dăianu.

„La cheltuieli, îndeobște sunt subevaluate cele cu servicii, chiar cu asistența socială. Una peste alta, noi, în opinie, vedem o discrepanță de circa 15 miliarde de lei, care, ca pondere în PIB, se duce la puțin peste 1% din PIB și de aici diferența între 5,84, care și astăzi am văzut că domnul ministru Adrian Câciu vrea să termine execuția bugetară în acest an cu 5,84% din PIB, în timp ce noi am văzut un procent care este în jur 7%”, a adăugat președintele organismului consultativ.

„Marea, marea, marea problemă a execuției bugetare în acest an – cum se spune, «elefantul din încăpere» – este legată de impactul bugetar al schemei de compensare (a facturilor la energie, n.r.). Nu numai prețul, că noi acolo diferențiem între factură, valoarea facturilor, care ține principalmente de modul cum a fost construită schema de compensare și care este, să spunem, amploarea sau aria de acoperire acestei scheme, și evoluții ale prețurilor, care pot să ne fie nefavorabile”, a mai spus el.

„Aici, noi, în opinie, am alocat puțin loc, pentru că nu este treaba Consiliului Fiscal să examineze piața energiei din România, dar sunt hibe foarte mari. În Europa există deficiențe în piața energiei (…). La noi, din nefericire, și nu se face distincție, ceea ce noi subliniem în această analiză, eu am încercat de-a lungul timpului să spun că dereglementarea pieței nu echivalează cu liberalizarea. Liberalizezi piața, dar trebuie să o ai bine reglementată. Noi nu am avut reglementări bune pe piață, nici înainte nu le aveam, nici acum”, a explicat oficialul.

„Există, totuși, în România o istorie a consumului. Se știe cât consumă cetățenii și firmele vara, primăvara, iarna. Se putea face această estimare pe tot anul a impactului schemei de compensare, dincolo de evoluții ale prețurilor”, a punctat președintele Consiliului Fiscal.