Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an, a anunțat Adrian Câciu (VIDEO)

Guvernul a aprobat joi prima rectificare a bugetului de stat din 2022, dar și rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, joi, la capătul ședinței de cabinet de la Palatul Victoria.

Despre rectificarea bugetară a vorbit și Consiliul Fiscal, care spune că aceasta operează cu venituri bugetare mari mari cu 9 miliarde de lei decât cele reale și cu cheltuieli subestimate cu 6,2 miliarde lei. Instituția condusă de Daniel Dăianu estimează , cu mult peste cel asumat de Guvern.

Adrian Câciu a anunțat că Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an

„Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar și rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Națională de Prognoză, care estimează o creștere reală de 3,5% în acest an, față de 4,6%, cât a fost la bugetul inițial, și un PIB în valoare nominală la final de an de 1.372,5 miliarde de lei, dar și de rezultatele privind veniturile bugetare pe primele șase luni, precum și analiza execuției bugetare pe primele șase luni la toți ordonatorii de credite și ținând cont de prioritățile pe care le-am asumat ca Guvern pe partea de facilități de sprijin pentru economie și pentru cetățeni”, a declarat ministrul Finanțelor, joi, într-un briefing de presă.