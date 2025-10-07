Președintele și Industrie a României, dl Mihai Daraban, a avut, în data de 7 octombrie a.c., o întâlnire oficială cu guvernatorul regiunii Mangystau (Kazahstan), domnul Kilybai Nurdaulet, prilejuită de semnarea unui acord de cooperare economică între Județul Constanța și regiunea kazahă.

Acord de cooperare economică între Constanța și Mangystau

Acest acord de cooperare economică reprezintă o oportunitate majoră pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două state, prin facilitarea accesului în Portul Constanța al investitorilor din Kazahstan, precum și al celorlalți oameni de afaceri din Asia Centrală.

„Județul Constanța găzduiește cea mai mare investiție kazahă din România, realizată de compania KazMunayGas, ceea ce demonstrează încrederea pe care partenerii noștri din Asia Centrală o au în potențialul acestei regiuni. Constanța reprezintă un model de , cu activități diversificate în toate sectoarele, iar în acest moment traseele logistice sunt o prioritate strategică. Portul Constanța are toate premisele să devină un hub regional major, beneficiind de un avantaj competitiv esențial: este atât port maritim, cât și port fluvial, datorită conexiunii cu Canalul Dunăre-Marea Neagră. Această infrastructură unică permite accesul direct pentru țările fără ieșire la mare, transformând Constanța într-o poartă naturală spre Europa. Coridorul Est-Vest reprezintă cheia dezvoltării relațiilor noastre cu Kazahstanul, oferind acestei țări un acces rapid și eficient la Marea Neagră. În acest sens, am primit o invitație extrem de importantă din partea reprezentanților Regiunii Mangystau: aceștia sunt dispuși să includă partea română în negocierile pe care le desfășoară cu China pentru dezvoltarea infrastructurii portuare din regiune. Această deschidere vine ca o recunoaștere a expertizei de înaltă calitate a operatorilor portuari din Constanța și deschide oportunități extraordinare de cooperare trilaterală”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.