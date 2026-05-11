B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene

Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 21:56
Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene
Cuprins
  1. Conform unui clasament, Capitala în topul celor mai bogat capitale
  2. Cine domină primele poziții în raportul financiar
  3. Cum se explică avansul Bucureștiului

Conform unui clasament realizat de Eurostat, regiunea București-Ilfov a urcat pe locul șapte în UE  PIB-ul  pe cap de locuitor. Astfel, a depășit metropole precum Paris, Viena sau Stockholm.

Conform unui clasament, Capitala în topul celor mai bogat capitale

Regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro. Conform unui clasament realizat de Eurostat, această cifră reprezintă 188% din media Uniunii Europene.

Potrivit Visual Capitalist, datele sunt exprimate în standarde de putere de cumpărare. Acestea ajustează diferențele de cost al vieții între țări. Astfel, Bucureștiul a reușit să depășească performanța economică a unor capitale consacrate din vestul Europei.

Cine domină primele poziții în raportul financiar

Ierarhia actuală pune în evidență hub-urile financiare majore ale continentului. Clasamentul este dominat de regiuni din Irlanda și Luxemburg.

Pe primul loc se află regiunea Eastern and Midland din Irlanda, cu 107.200 de euro pe cap de locuitor. Aceasta este urmată de Luxemburg și de regiunea Southern din Irlanda. Praga, capitala Cehiei, ocupă locul cinci, fiind urmată imediat de Bruxelles.

Cum se explică avansul Bucureștiului

Marile centre economice concentrează instituții guvernamentale și sedii centrale ale companiilor. Acest fenomen atrage investiții masive și specialiști în capitale.

În cazul Irlandei și Luxemburgului, prezența multinaționalelor face ca PIB-ul să fie mai mare decât consumul intern real. Budapesta și Varșovia se află în spatele Bucureștiului în acest top. Această diferență arată că puterea economică este distribuită neuniform pe teritoriul național.

Tags:
Citește și...
Importuri masive și prețuri record după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă cu energia României până în iunie
Economic
Importuri masive și prețuri record după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă cu energia României până în iunie
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
Economic
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Economic
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
Economic
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Economic
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Economic
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Economic
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Economic
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Economic
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Economic
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Ultima oră
22:00 - Institutul „Elie Wiesel” acuză AUR că încearcă desființarea instituției și a muzeului Holocaustului. Ce conține documentul care a declanșat scandalul
21:57 - Bolojan nu-l uită și nu-l iartă pe Sorin Grindeanu. Ce spune despre perspectiva unui guvern condus de liderul PSD
21:26 - Începe Festivalul de Film de la Cannes 2026. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 79
21:23 - ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
21:17 - Lora și Ionuț Ghenu dau semne că s-au despărțit. Vedeta s-a afișat fără soț la nunta anului
20:55 - Ludovic Orban insistă cu revenirea în PNL. Cum vede o alianță reformistă în jurul lui Bolojan (VIDEO)
20:49 - Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
20:40 - Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv
20:09 - Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
20:05 -  Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren