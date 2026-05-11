Conform unui clasament realizat de Eurostat, regiunea București-Ilfov a urcat pe locul șapte în UE PIB-ul pe cap de locuitor. Astfel, a depășit metropole precum Paris, Viena sau Stockholm.

Regiunea -Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro. Conform unui clasament realizat de Eurostat, această cifră reprezintă 188% din media Uniunii Europene.

Potrivit , datele sunt exprimate în standarde de putere de cumpărare. Acestea ajustează diferențele de cost al vieții între țări. Astfel, Bucureștiul a reușit să depășească performanța economică a unor capitale consacrate din vestul Europei.

Cine domină primele poziții în raportul financiar

Ierarhia actuală pune în evidență hub-urile financiare majore ale continentului. Clasamentul este dominat de regiuni din Irlanda și Luxemburg.

Pe primul loc se află regiunea Eastern and Midland din Irlanda, cu 107.200 de euro pe cap de locuitor. Aceasta este urmată de Luxemburg și de regiunea Southern din Irlanda. Praga, capitala Cehiei, ocupă locul cinci, fiind urmată imediat de Bruxelles.

Cum se explică avansul Bucureștiului

Marile centre economice concentrează instituții guvernamentale și sedii centrale ale companiilor. Acest fenomen atrage investiții masive și specialiști în capitale.

În cazul Irlandei și Luxemburgului, prezența multinaționalelor face ca PIB-ul să fie mai mare decât consumul intern real. Budapesta și Varșovia se află în spatele Bucureștiului în acest top. Această diferență arată că puterea economică este distribuită neuniform pe teritoriul național.