Un nou moment surprins în Biroul Oval a readus în prim-plan întrebările legate de starea fizică a lui Donald Trump. Președintele american a fost filmat aparent ațipind în timpul unei reuniuni oficiale, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și în presa din Statele Unite.

Ce s-a întâmplat în timpul reuniunii de la Casa Albă

Donald Trump a participat la o întâlnire dedicată sănătății materne și măsurilor pentru creșterea natalității, însă un moment neașteptat a schimbat rapid direcția discuțiilor publice. Camerele l-au surprins aparent cu ochii închiși și într-o stare de somnolență, chiar în timpul reuniunii oficiale din .

Imaginile au circulat imediat online, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții americani au comentat intens episodul, mai ales pentru că nu este prima situație de acest fel.

Trump appears to be completely asleep at his desk during his mid-morning event — Headquarters (@HQNewsNow)

Starea de sănătatea a lui Trump, din nou sub semnul întrebării

În ultimele luni, starea fizică a președintelui american a generat constant discuții în spațiul public. Apariția unor hematoame vizibile pe mâini, uneori mascate cu machiaj, dar și episoadele repetate de somnolență au alimentat speculațiile privind condiția sa medicală.

Administrația americană anunța încă din iulie că suferă de insuficiență venoasă cronică, după ce medicii au observat „umflări uşoare ale părţii de jos a picioarelor”.

Președintele american, care urmează să împlinească 80 de ani luna viitoare, are programat un nou control medical anual pe 26 mai, la Spitalul Militar Walter Reed, în apropiere de Washington.

După ultima evaluare medicală completă, publicată în octombrie, raportul oficial arăta că Trump se află într-o stare de sănătate „excelentă” şi că vârsta sa cardiacă era cu „aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronomică (vârsta reală)”.