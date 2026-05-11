Ministerul Finanțelor a deschis o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, disponibilă pentru populație în perioada 11 mai – 5 iunie 2026, oferind o alternativă de economisire garantată de stat, accesibilă atât online, cât și prin rețelele tradiționale de plată.

Potrivit , instrumentele financiare sunt emise cu valoare nominală de 1 leu și sunt disponibile în format dematerializat, ceea ce simplifică procesul de achiziție și administrare.

Într-un context în care tot mai mulți români caută soluții de protejare a economiilor în fața inflației, programul legat de titluri de stat Tezaur rămâne una dintre cele mai utilizate opțiuni de investiții garantate de stat. Subscrierea se realizează prin platforma Ghișeul.ro, prin unitățile Trezoreria Statului, dar și prin subunitățile CN Română S.A., oferind astfel acces extins atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Cum urmează să se facă accesul la programul Tezaur?

Procesul de subscriere este eșalonat în funcție de canalul ales, cu perioade distincte pentru platformele online și ghișeele fizice. Prin .ro, investițiile pot fi realizate între 11 mai și 3 iunie, în timp ce utilizatorii înregistrați în Spațiul Privat Virtual pot opera până pe 4 iunie. La ghișeele Trezoreriei, accesul rămâne deschis până pe 5 iunie, iar prin rețeaua poștală subscrierile sunt disponibile până la începutul lunii iunie, în funcție de mediul urban sau rural.

Această structură extinsă urmărește să faciliteze accesul cât mai larg al populației la instrumente de economisire sigure, indiferent de nivelul de digitalizare al utilizatorilor.

Care sunt principalele avantaje ale programului Tezaur?

Unul dintre principalele avantaje ale programului Tezaur îl reprezintă caracterul neimpozabil al veniturilor obținute din dobânzi. Statul plătește dobânda anual, conform condițiilor din prospectul de emisiune, iar investitorii beneficiază de flexibilitate în gestionarea titlurilor, inclusiv posibilitatea transferului sau a răscumpărării înainte de scadență.

Totodată, fiecare persoană eligibilă, cu vârsta de minimum 18 ani, poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu posibilitatea de anulare în perioada de subscriere, prin procedurile oficiale.

Pentru ce vor fi folosite fondurile atrase din aceaste titluri de stat Tezaur?

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, contribuind astfel la gestionarea necesarului de finanțare al statului, într-un cadru transparent și reglementat.

Ministerul Finanțelor precizează că prospectul de emisiune, împreună cu eventualele actualizări, este disponibil public pe canalele oficiale, inclusiv pe platformele instituționale și pe site-ul Poștei Române.