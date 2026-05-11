România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime

Anunțurile false de angajare au devenit una dintre cele mai periculoase forme de fraudă online din ultimii ani, iar România se află printre statele cele mai afectate din Uniunea Europeană. Escrocii profită de dorința oamenilor de a găsi rapid un loc de muncă mai bine plătit, mai ales în străinătate, și transformă speranța într-o capcană financiară.

Fenomenul care ia amploare în toată Europa

Potrivit unor cercetări recente, aproape unul din trei recrutori din Marea Britanie și Germania a fost victima furtului de identitate, folosit ulterior pentru a păcăli candidații aflați în căutarea unui job.

Fenomenul este amplificat de dezvoltarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor deepfake, care fac fraudele mult mai greu de detectat. Studiul, realizat pe un eșantion de 4.000 de persoane, a fost prezentat de publicația „Europe in Motion”.

În paralel, Europol și autoritățile naționale avertizează constant populația să manifeste prudență maximă, în special pe platformele online de recrutare, unde tentativele de fraudă s-au înmulțit considerabil.

Cum funcționează schema cu ofertele de angajare

Cea mai întâlnită metodă folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans pentru locuri de muncă inexistente, în special pentru oferte de angajare din străinătate.

Victimei i se promite un salariu atractiv, condiții excelente și angajare rapidă. Totul pare urgent și avantajos. După primul contact, apar însă diverse „costuri administrative” care trebuie achitate înainte de angajare.

Pretextele sunt multiple:

Taxe pentru verificarea antecedentelor

Escrocii susțin că firma angajatoare are nevoie de verificări suplimentare privind istoricul profesional sau juridic al candidatului.

Costuri pentru obținerea vizei

În cazul joburilor externe, se invocă taxe pentru documente, permise de muncă sau procesarea vizei.

Training și onboarding

Victimei i se spune că trebuie să plătească pentru cursuri obligatorii, instruire profesională sau integrarea în companie.

Achiziția de echipamente

Unii escroci cer bani pentru telefoane, laptopuri sau alte echipamente „necesare” începerii activității.

În realitate, după efectuarea plății, recrutorul dispare, iar locul de muncă nu a existat niciodată.

Generația Z, cea mai vulnerabilă

Deși tinerii sunt considerați mai familiarizați cu mediul digital, tocmai ei ajung cel mai des victime ale acestor fraude.

Datele arată că 43% dintre tinerii din Generația Z din Marea Britanie au fost aproape să cadă pradă unei astfel de escrocherii, iar 31% au declarat că au fost efectiv înșelați. În Germania, cifrele sunt ceva mai mici, dar rămân alarmante: aproximativ unul din trei tineri spune că a fost foarte aproape de a deveni victimă.

Specialiștii explică acest paradox prin presiunea economică tot mai mare și prin frica de a rata o oportunitate profesională. Într-un context în care angajările încetinesc, iar costul vieții crește, mulți candidați ignoră semnalele evidente de alarmă.

LinkedIn arată că are de 3,7 ori mai multe șanse să fie înșelată decât Generația X, tocmai din cauza acestei urgențe de a obține rapid un loc de muncă stabil.

România, pe primul loc în clasamentul riscului

Un alt studiu, realizat de compania fintech Revolut, si citat de a analizat ponderea fraudelor cu locuri de muncă false în totalul escrocheriilor raportate în mai multe state europene.

Rezultatul este îngrijorător: România se află pe primul loc, cu aproape 20% din totalul fraudelor raportate reprezentate de escrocherii legate de angajare. Pe următoarele poziții se află Spania, cu 12%, și Marea Britanie, cu 8%, în timp ce majoritatea statelor europene se situează între 4% și 5%.

Mai mult decât atât, impactul financiar este major. În România, fraudele de acest tip generează aproximativ 16% din totalul pierderilor financiare provocate de escrocherii, semn că pagubele produse victimelor sunt semnificative.

Semnalele de alarmă pe care nu trebuie să le ignori

Specialiștii atrag atenția asupra unor indicii clare care pot trăda o tentativă de fraudă:

solicitarea unei plăți înainte de semnarea contractului;

lipsa unor informații clare despre companie;

adrese de e-mail suspecte sau neverificabile;

promisiuni exagerate privind salariul sau beneficiile;

presiune pentru a lua rapid o decizie;

cererea de date personale sensibile prea devreme în proces;

interviuri inexistente sau extrem de superficiale.

Un angajator legitim nu cere bani pentru angajare și nu forțează candidatul să decidă imediat.

Cum te poți proteja

Primul pas este verificarea atentă a companiei și a recrutorului. Profilurile false pot părea extrem de credibile, însă detaliile fac diferența: lipsa unei prezențe online reale, informațiile incomplete sau promisiunile „prea bune ca să fie adevărate” sunt semnale importante.

Experții recomandă: