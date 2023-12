Diana Buzoianu, despre primele din companiile de stat: Austeritatea este doar pentru românii care trebuie să plătească taxele. O parte din companiile astea sunt datoare statului (VIDEO)

Austeritatea este doar pentru românii care trebuie să plătească taxele, a afirmat ironic deputat USR Diana Buzoianu, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, în contextul primelor primite de salariații din unele companii de stat.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV: O parte din companiile astea sunt datoare statului român

Întrebată despre primele respective, deputata USR a spus: „Austeritatea este doar pentru românii care trebuie să plătească taxele și pentru, eventual, bugetarii care astăzi nu sunt salarizați așa cum ar trebui să fie salarizați, dar ei vor fi ultimii care vor primi cu adevărat salariile necesare. O parte din companiile astea, care primesc acum, la final de an, foarte multe beneficii, sporuri și cadouri, sunt datoare statului român. Au niște datorii de milioane, de zeci de milioane”.

„De unde am putea oare să facem rost de bani? Păi, uite, poate că dacă nu și-ar plăti cadouri cu nemiluita la final de an, ca să nu mai poată să declare niște profituri, poate că ar avea bani să își plătească parte din datoriile pe care le au. Sunt oameni în aceste companii care au venituri uriașe. Noi am avut inclusiv un proiect de lege în Parlament să nu mai poată să treacă astfel de salarii mai sus de salariul Președintelui. Eh, PSD și PNL acolo au tras linie, au zis, nu, domne`, lăsați companiile să aibă salariile de mii de euro pe fiecare lună, se pare că e în regulă”, a adăugat Diana Buzoianu.