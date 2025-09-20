OMV, grupul petrolier care deține și compania românească , se confruntă cu un uriaș scandal în țara de origine. Un director executiv din cadrul companiei a fost demis de urgență, fiind suspectat de j în favoarea Rusiei.

Director OMV concediat pentru spionaj

se confruntă cu un nou scandal care a dus la demiterea unui director executiv din cadrul OMV, suspectat de legături de spionaj cu Rusia. Afaceristul era monitorizat de serviciile secrete de la Viena.

Grupul austriac OMV, cu activități în inustria de petrol, gaze și substanțe chimice, a concediat un director executiv acuzat de spionaj în favoarea Moscovei. Potrivit presei austriece, citate de agenția de presă Reuters, un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena pentru explicații.

Revista Profil, citată de Reuters, a relatat că afaceristul angajat al OMV ar fi atras atenţia în contextul mai multor întâlniri pe care le-a avut cu diplomatul rus. Acesta este suspectat de serviciile secrete occidentale că ar fi un agent al serviciului de informații interne rus FSB.

Conform sursei citate, Direcţia de Securitate şi Informaţii de Stat din Austria îl monitoriza pe directorul executiv de la OMV, de mai multe luni. Numele acestuia nu a fost, însă, dezvăluit presei care a preluat cazul.

Grupul petrolier cooperează cu autoritățile

Contactați pentru comentarii, reprezentanții OMV au declarat pentru Reuters că angajatului suspectat de spionaj i-a fost reziliat contractul cu efect imediat. Totodată, grupul a precizat că grupul petrolier cooperează pe deplin cu autorităţile competente din Austria.

„Din motive legate de protecţia datelor, nu putem oferi detalii suplimentare privind raporturile individuale de muncă”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului petrolier OMV.

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost chemat la Ministerul de Externe şi i s-a cerut să ridice imunitatea diplomatului. Ministerul austriac de Externe a confirmat, pentru Reuters, că este la curent cu acuzaţiile. De asemenea, oficialii organizației guvernamentale au spus că au cunoștință despre procedurile penale care se derulează împotriva diplomatului rus. nu a comentat subiectul pentru agenția de presă.

„Acesta ar fi fost considerat persona non grata şi ar fi trebuit să părăsească Austria”, a explicat ministerul pentru Reuters.

Directorul OMV lucra la Abu Dhabi

Conform relatării din publicația Profil, directorul OMV fusese detaşat temporar la Compania Naţională de Petrol Abu Dhabi (ADNOC) din Emiratele Arabe Unite. Această companie deține o participaţie de 25% la OMV.

De altfel, ADNOC şi OMV trebuie să fuzioneze pentru afacerile de poliolefină Borouge şi Borealis. Scopul este de a crea un grup de produse chimice cu o valoare de întreprindere de 60 de miliarde de dolari.

Revista a scris că angajatul OMV avea informaţii despre ambele companii. El i-a oferit aceste informații diplomatul rus în timpul întâlnirilor de la Viena, care au fost monitorizate.

Austria s-a confruntat cu un uriaș scandal de spionaj

Austria s-a confruntat, anul trecut, cu cel mai mare scandal de spionaj din ultimele decenii, după arestarea unui fost ofițer de informații, Egisto Ott. Cazul a scos la iveală amploarea infiltrării rețelelor rusești de spionaj în Europa.

Autoritățile austriece au constatat că Ott, fost ofiţer la Oficiul Federal de Protecţie a Constituţiei şi luptă împotriva terorismului, a predat informații de pe telefoanele mobile ale foștilor oficiali austrieci de rang înalt serviciilor de informații rusești. El i-ar fi transmis astfel de date lui Jan Marsalek, un afacerist austriac fugar.

Marsalek este căutat sub suspiciunea de fraudă de la prăbușirea în 2020 a companiei germane de plăți Wirecard, unde era director de operațiuni. El a găsit adăpost la Moscova, după ce a fost deconspirat. Presa germană și austriacă scrie că Marsalek ar fi avut legături cu serviciile secrete rusești din 2014 cel puțin.