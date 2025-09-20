B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scandal de spionaj la OMV Austria. Un director executiv a fost demis de urgență

Scandal de spionaj la OMV Austria. Un director executiv a fost demis de urgență

Adrian Teampău
20 sept. 2025, 21:15
Scandal de spionaj la OMV Austria. Un director executiv a fost demis de urgență
Tankstellen, Forecourt
Cuprins
  1. Director OMV concediat pentru spionaj
  2. Grupul petrolier cooperează cu autoritățile
  3. Directorul OMV lucra la Abu Dhabi
  4. Austria s-a confruntat cu un uriaș scandal de spionaj

OMV, grupul petrolier care deține și compania românească Petrom, se confruntă cu un uriaș scandal în țara de origine. Un director executiv din cadrul companiei a fost demis de urgență, fiind suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.

Director OMV concediat pentru spionaj

Austria se confruntă cu un nou scandal care a dus la demiterea unui director executiv din cadrul OMV, suspectat de legături de spionaj cu Rusia. Afaceristul era monitorizat de serviciile secrete de la Viena.

Grupul austriac OMV, cu activități în inustria de petrol, gaze și substanțe chimice, a concediat un director executiv acuzat de spionaj în favoarea Moscovei. Potrivit presei austriece, citate de agenția de presă Reuters, un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena pentru explicații.

Revista Profil, citată de Reuters, a relatat că afaceristul angajat al OMV ar fi atras atenţia în contextul mai multor întâlniri pe care le-a avut cu diplomatul rus. Acesta este suspectat de serviciile secrete occidentale că ar fi un agent al serviciului de informații interne rus FSB.

Conform sursei citate, Direcţia de Securitate şi Informaţii de Stat din Austria îl monitoriza pe directorul executiv de la OMV, de mai multe luni. Numele acestuia nu a fost, însă, dezvăluit presei care a preluat cazul.

Grupul petrolier cooperează cu autoritățile

Contactați pentru comentarii, reprezentanții OMV au declarat pentru Reuters că angajatului suspectat de spionaj i-a fost reziliat contractul cu efect imediat. Totodată, grupul a precizat că grupul petrolier cooperează pe deplin cu autorităţile competente din Austria.

„Din motive legate de protecţia datelor, nu putem oferi detalii suplimentare privind raporturile individuale de muncă”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului petrolier OMV.

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost chemat la Ministerul de Externe şi i s-a cerut să ridice imunitatea diplomatului. Ministerul austriac de Externe a confirmat, pentru Reuters, că este la curent cu acuzaţiile. De asemenea, oficialii organizației guvernamentale au spus că au cunoștință despre procedurile penale care se derulează împotriva diplomatului rus. Rusia nu a comentat subiectul pentru agenția de presă.

„Acesta ar fi fost considerat persona non grata şi ar fi trebuit să părăsească Austria”, a explicat ministerul pentru Reuters.

Directorul OMV lucra la Abu Dhabi

Conform relatării din publicația Profil, directorul OMV fusese detaşat temporar la Compania Naţională de Petrol Abu Dhabi (ADNOC) din Emiratele Arabe Unite. Această companie deține o participaţie de 25% la OMV.

De altfel, ADNOC şi OMV trebuie să fuzioneze pentru afacerile de poliolefină Borouge şi Borealis. Scopul este de a crea un grup de produse chimice cu o valoare de întreprindere de 60 de miliarde de dolari.

Revista a scris că angajatul OMV avea informaţii despre ambele companii. El i-a oferit aceste informații diplomatul rus în timpul întâlnirilor de la Viena, care au fost monitorizate.

Austria s-a confruntat cu un uriaș scandal de spionaj

Austria s-a confruntat, anul trecut, cu cel mai mare scandal de spionaj din ultimele decenii, după arestarea unui fost ofițer de informații, Egisto Ott. Cazul a scos la iveală amploarea infiltrării rețelelor rusești de spionaj în Europa.

Autoritățile austriece au constatat că Ott, fost ofiţer la Oficiul Federal de Protecţie a Constituţiei şi luptă împotriva terorismului, a predat informații de pe telefoanele mobile ale foștilor oficiali austrieci de rang înalt serviciilor de informații rusești. El i-ar fi transmis astfel de date lui Jan Marsalek, un afacerist austriac fugar.

Marsalek este căutat sub suspiciunea de fraudă de la prăbușirea în 2020 a companiei germane de plăți Wirecard, unde era director de operațiuni. El a găsit adăpost la Moscova, după ce a fost deconspirat. Presa germană și austriacă scrie că Marsalek ar fi avut legături cu serviciile secrete rusești din 2014 cel puțin.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Donald Trump amenință Venezuela. Cerere imperativă pentru autoritățile de la Caracas
Externe
Donald Trump amenință Venezuela. Cerere imperativă pentru autoritățile de la Caracas
Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului
Externe
Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului
Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate
Externe
Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate
Rusia reacționează după ce Estonia a acuzat-o de incursiune în spațiul său aerian. Autoritățile de la Tallinn au cerut activarea Articolului 4 al NATO
Externe
Rusia reacționează după ce Estonia a acuzat-o de incursiune în spațiul său aerian. Autoritățile de la Tallinn au cerut activarea Articolului 4 al NATO
Donald Trump a lansat programul „Cardul Auriu”. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească străinii ca să beneficieze de viza specială
Externe
Donald Trump a lansat programul „Cardul Auriu”. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească străinii ca să beneficieze de viza specială
Un medic și un asistent, acuzați că au furat lanțul de aur al unui pacient grav rănit. Ce au făcut cu bijuteria
Externe
Un medic și un asistent, acuzați că au furat lanțul de aur al unui pacient grav rănit. Ce au făcut cu bijuteria
Provocare rusească în spațiul aerian NATO. Estonia cere activarea articolului 4 din Tratatul Alianței
Externe
Provocare rusească în spațiul aerian NATO. Estonia cere activarea articolului 4 din Tratatul Alianței
Întâlnire istorică Donald Trump – Xi Jinping. Evenimentul programat la summitul APEC din Coreea de Sud
Externe
Întâlnire istorică Donald Trump – Xi Jinping. Evenimentul programat la summitul APEC din Coreea de Sud
Banchet cu scandal la Castelul Windsor. Bucătarii regali iritați de verificările Secret Service
Externe
Banchet cu scandal la Castelul Windsor. Bucătarii regali iritați de verificările Secret Service
Donald Trump, gafă după gafă în Marea Britanie. Președintele SUA a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat. Reacția virală a premierului Starmer
Externe
Donald Trump, gafă după gafă în Marea Britanie. Președintele SUA a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat. Reacția virală a premierului Starmer
Ultima oră
23:57 - Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
23:28 - Donald Trump amenință Venezuela. Cerere imperativă pentru autoritățile de la Caracas
22:56 - Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
22:26 - Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
21:50 - Avertizare pentru românii care călătoresc în străinătate. Mai multe curse aviatice întârziate și anulate după un atac cibernetic.
20:43 - Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
20:11 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 septembrie: „Spectatori sau actori înainte de eclipsă?” (VIDEO)
17:52 - Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei
17:11 - Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
16:23 - Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț