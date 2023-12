e-Transport: Evită sancțiunile ANAF prin integrarea cu TIMOCOM, oferită de Soft Net Consulting

e-Transport este un sistem electronic integrat de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României. Acesta are ca scop principal reducerea evaziunii fiscale, creșterea gradului de colectare a TVA și prevenirea și combaterea comerțului ilicit de bunuri.

Iată toate informațiile de care ai nevoie pentru a fi în conformitate.

Ce trebuie să știi despre notificarea către ANAF și atribuirea codului UIT

Pentru a putea porni la drum, notificarea către ANAF trebuie transmisă înainte de a pune transportul în mișcare.

Mai mult, transportul poate fi pus în mișcare doar după ce ANAF validează notificarea și atribuie transportului un cod UIT.

Codul UIT este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport, prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. Codul UIT se înscrie în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugări.

Ce tipuri de transporturi sunt vizate de e-Transport

Sistemul RO e-Transport vizează următoarele tipuri de transporturi:

transporturile care încep și se finalizează pe teritoriul țării;

orice tranzacție transfrontalieră care începe în România (de exemplu: export, livrare intracomunitară);

orice tranzacție transfrontalieră care se finalizează în România (de exemplu: import, achiziție intracomunitară).

Cine trebuie să declare și care sunt categoriile de bunuri cu risc fiscal

Conform prevederilor legale, obligația declarării în sistemul RO e-Transport revine agenților economici care inițiază un transport ce conține bunuri cu risc fiscal ridicat. Categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat sunt:

legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari;

alte plante comestibile;

băuturi alcoolice;

construcții noi;

produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș);

Îmbrăcăminte și încălțăminte.

Care sunt cele trei condiții care trebuie îndeplinite pentru a fi necesară notificarea către ANAF

Notificarea către ANAF este necesară în cazul transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

vehiculul rutier care face transportul are o masă maximă autorizată mai mare de 2,5 tone;

greutatea totală a bunurilor cu risc fiscal depășește 500 kg;

valoarea totală a bunurilor este mai mare de 10.000 RON pentru o singură tranzacționare.

În cazul în care transportul are ca obiect și alte bunuri decât cele cu risc fiscal, tot aveți obligativitatea să le raportați pe toate în sistemul Ro e-Transport, nu doar pe cele cu risc fiscal.

