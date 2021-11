Fashion Days Black Friday 2021. Când încep reducerile la haine și accesorii și care vor fi cele mai mari promoții la pantofi

Fashion Days dă startul reducerilor de Black Friday în luna noiembrie. Magazinul online de îmbrăcăminte a pregătit numeroase promoții pentru clienți, iar piesele de brand vor intra la reducere și anul acesta, așa cum am fost deja obișnuiți.

Black Friday este unul dintre cele mai așteptate momente din an pentru amatorii de cumpărături. Așa cum și-a obișnuit clienții, Fashion Days va aduce și în 2021 o serie de reducerii și promoții de Black Friday.

Toate magazinele s-au pregătit cu oferte atrăgătoare de Black Friday 2021.

Când începe și cât durează Black Friday 2021 la Fashion Days

Fashion Days a pregătit deja reducerile și perioada de promoții pentru Black Friday 2021. Astfel că reducerile vor începe în data de 10 noiembrie 2021.

Startul promoțiilor va fi dat la primele ore ale dimineții, iar clienții au la dispoziție inclusiv livrarea în aceeași zi.

„Recomandarea noastra: salveaza datele cardului in contul tau. Vei putea plati sigur, usor si rapid prin optiunea Pay by Click, care permite salvarea datelor cardului pentru ca plata comenzii sa poata fi efectuata instant, de fiecare data. (…) Produsele ajung super rapid la tine: peste 60% dintre comenzile plasate in Bucuresti si Ilfov sunt livrate in maxim 24 de ore de la plasarea comenzii”, precizează reprezentanții Fashion Days.

Clienții au la dispozitie livrare in aceeasi zi sau prin curier, în showroom-urile eMAG, în easybox sau in peste cele 600 de Oficii Postale din țară, informează compania, pe pagina oficială.

Fashion Days, încasări de 70 de milioane de lei de Black Friday în 2020

În 2020, Fashion Days s-a bucurat de încasări de 70 de milioane de lei, pe parcursul celor trei zile de Black Friday.

Anul trecut, campania de reduceri a ținut trei zile, timp în care pasionații de fashion și-au putut cumpăra obiectele preferate la prețuri promoționale. Compania a precizat că cele mai căutate produse au fost la categoria cizme femei, pantofi sport bărbați, genți și geci pentru femei.

Descoperă și trucurile la care apelează comercianții atunci când încep perioadele de reduceri, pentru a-i determina pe clienți să cumpere cât mai multe produse.