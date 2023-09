Guvernul a cerut Comisiei 2 miliarde de euro pentru costuri cu Ucraina. Grindeanu: E plin de TIR-uri din Ucraina, ceea ce a dus la degradarea DN 2 / Vor fi cerute despăgubiri și pentru neaderarea la Schengen

Guvernul a solicitat Comisiei Europene aproape 2 miliarde de euro pentru sumele cheltuite ca să faciliteze transportul cerealelor ucrainene prin țara noastră, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, duminică, la Prima News, acolo unde a precizat că vor fi cerute despăgubiri și pentru că nu am intrat în Schengen.

Sorin Grindeanu, despre sumele cerute pentru costurile cu Ucraina și neaderarea Schengen

Suma solicitată de Guvernul României pentru costurile cu Ucraina este de aproape 2 miliarde de euro.

„Să știți că am ceruti bani zilele acestea de la Comisia Europeană, urmare a discuțiilor. Le-a avut premierul când a fost la Bruxelles, la întâlnirile și cu Ursula von der Leyen, și cu ceilalți oficiali, și am avut și eu o discuție zilele trecute cu comisarul Adina Vălean. Noi am băgat foarte mulți bani, de exemplu, în întreținerea drumurilor naționale din zona respectivă, că dacă mergeți acum pe DN 2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focșani, o să vedeți că e TIR din TIR de Ucraina, ceea ce a dus totuși la o degradare a acestei rețele și am cerut bani”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Să știți că per total am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci și pe CFR, și pe naval, de 2 miliarde de euro, aproape 2 miliarde”, a continuat ministrul.

Vor fi solicitate despăgubiri și pentru costurile suportate de transportatori din cauză că nu am intrat în Schegen.

„Am cerut colegilor mei și, până mâine, luni, la prânz, trebuie să îmi prezinte o situație, și voi cere și aceste sume, sau statul român cred că ar fi bine să le ceară, legate de costurile pe care le-au avut transportatorii fiindcă nu am intrat în Schengen”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„Eu înțeleg că au fost niște deștepți în trecut care au fost miniștri ai Finanțelor și după aceea prim-miniștri (i-a confirmat moderatorului că se referă la Florin Cîțu, n.r.) și care s-au angajat la niște ținte de deficit pe care greu poți să le atingi, asta fiind într-o perioadă de pandemie. Suntem singura țară în acea procedură de deficit excesiv la nivel de Uniune Europeană. A venit peste noi și conflictul din Ucraina (…). Nu poți să compari costurile pe care România le are, fiind la graniță și având cea mai lungă graniță cu Ucraina, și impactul pe care acest război îl are asupra României și să încerci să rămâi în acele ținte de deficit. E absolut imposibil”, a mai spus ministrul Transporturilor.