Guvernul speră că va obține 336 milioane lei din taxa de 1% pe afacerile tuturor băncilor / Marcel Boloș: Un președinte de bancă mi-a spus că puteau să suporte și 3% impozit pe cifra de afaceri

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvăluit că se așteaptă ca, în urma introducerii impozitului pe cifra de afaceri, să se încaseze la buget de la sectorul bancar suma de 336 milioane de lei . Potrivit ministrului, șeful unei bănci i-a spus în urmă cu câteva zile că ar fi putut plăti chiar și 3% pe cifra de afaceri.

336 milioane lei din taxa de 1% pe afacerile tuturor băncilor

Ministrul nu a explicat însă de ce nu a dat curs propunerii generoase a respectivului președinte de instituție bancară.

“Sunt 41 de bănci și 336 milioane de lei este efectul cumulat al impozitului pe cifra de afaceri pe care băncile îl plătesc. Discutam zilele trecute cu un președinte de bancă și mi-a spus: Pentru că am ajuns cu dumnealor la înțelegerea ca această taxă să fie pusă pe cifra de afaceri definită conform normelor bancare. Și, în felul acesta, mulțumesc băncilor pentru ca au înțeles demersul pe care l-am făcut într-o perioadă grea pentru țara noastră”, a spus Boloș în conferință.

Băncile urmează să plătească un impozit suplimentar de 1% pe cifra de afaceri, pe lângă impozitul pe profit de 16%, potrivit propunerii de proiect de lege a Guvernului PSD-PNL.

Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat că nu exclude posibilitatea să mai fie nevoie și de alte măsuri fiscale față de cele anunțate până acum. Este vorba despre măsurile anunțate în proiectul pe care Guvernul vrea să și-l asume în Parlament, dacă deficitul bugetar nu va fi ținut sub control, informează site-ul .

„Încercăm în această etapă ca să vedem impactul bugetar al măsurilor pe care le-am afişat şi, sigur acestea fiind agreate în coaliţie, în funcţie de cum va evolua partea de sustenabilitate financiară a României, vom mai ajusta aceste măsuri, dacă va fi cazul.(…) Am spus că, dacă avem o colectare corespunzătoare şi avem o cheltuire a banilor responsabile, este posibil, fie să ţinem sub control deficitul bugetar şi să se vadă că am intrat într-o zonă de sustenabilitate şi de stabilitate pentru deficitul bugetar, fie vedem la momentul respectiv ce tipuri de măsuri vom mai putea lua, dar este prematur să ne pronunţăm”, a declarat ministrul Finanțelor.