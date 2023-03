Guvernul, tulburat de creșterea prețurilor RCA. Președintele ASF ar fi fost convocat de premierul Ciucă / Radu Soviani: „Să propui din burtă majorări de până la 40% este inacceptabil”

Premierul Nicolae Ciucă la convocat pe Nicu Marcu, președintele ASF, pe fondul crizei tarifelor de referință RCA care ar putea crește cu peste 40%. Situația financiară a Euroins, liderul RCA cu peste 2,5 milioane de contracte de asigurări auto, va fi de asemenea discutată cu președintele ASF.

Radu Soviani a explicat într-o intervenți în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, că șeful ASF va propune plafonarea prețului RCA:

“Din informațiile mele pe surse, de la Guvern, pe care le puteți verifica, convocarea lui Marcu de către Ciucă are astăzi un dublu scop. Pe de o parte a ajuns la urechile domnului Ciucă faptul că prin Secretariatul general al Guvernului care răspunde de la RAPPS, domnul Nicu Marcu a obținut o casă în care trăiește ca președinte ASF, prin încălcarea prevederilor legale. Nu are dreptul la această casă, nici nu o declară în declarația de avere și de interese și nici beneficiile în urma obținerii acestei case. Domnul Marcu este plătit cu până la 20.000 de euro pe lună, plus casă de la RAPPS ca să supravegheze piața asigurărilor.

În ultimul an și jumătate asigurările s-au dublat sau chiar s-au triplat. ASF nu își îndeplinește rolul de supraveghetor iar el ne-a râs în nas cu publicarea acelor tarife de referință care preconstituie cazul pentru o nouă scumpire anticoncurențială de până la 40% a tarifelor de primă RCA. Acele tarife de referință nu sunt calculate de ASF care ar trebui să vadă dacă au legătură cu daunalitatea, nu sunt cumva doar din burtă, nu reprezintă doar un pretext pentru majorarea încă o dată cu până la 40% a tarifelor de primă RCA”.

Radu Soviani a mai spus că explozia prețurilor nu are nicio legătură cu daunalitatea și că sunt anticoncurențiale:

“Nu au legătură cu daunalitatea, daunalitatea a scăzut în perioada pandemiei. În aceste condiții să vii și să propui din burtă majorări de până la 40% este inacceptabil.

Domnul Marcu va încerca să vină cu această idee a plafonării care este o idee ticăloasă menită să ascundă nefuncționalitatea ASF. Plafonarea la niște prețuri deja umflate și de cartel pe piața asigurărilor nu reprezintă decât o modalitate de a-i asigura pe cei care au scumpit prin politici anticoncurențiale că vor încasa polițe de asigurăr duble sau triple decât este normal”.