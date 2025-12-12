B1 Inregistrari!
Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii

Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii

Ana Maria
12 dec. 2025, 20:46
Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Impozitele aproape se dublează în Capitală. Cât vor plăti bucureștenii pentru imobilele lor
  2. Impozitele aproape se dublează în Capitală. Cum se schimbă impozitarea pentru autoturisme
  3. Ce se întâmplă în restul țării
  4. Există reduceri pentru cei care plătesc anticipat?

Impozitele aproape se dublează în Capitală. Anul viitor vine cu schimbări importante pentru proprietarii de locuințe și autoturisme. Impozitele vor fi majorate la nivel național, iar în București creșterea va fi una considerabilă. Dările se vor dubla începând din 2026. În plus, vor fi introduse taxe noi, inclusiv pentru șoferii care dețin mașini electrice, categorie scutită până acum.

Impozitele aproape se dublează în Capitală. Cât vor plăti bucureștenii pentru imobilele lor

Creșterile afectează în special locuințele, unde impozitele vor urca cu aproximativ 80% indiferent de zona în care se află proprietatea.

Potrivit Observator, impozitul va creşte de anul viitor cu 80%, indiferent că locuinţa este situată în centrul Bucureștiului sau la periferia oraşului. Spre exemplu, pentru o garsonieră din zona A, adică din mijlocul Capitalei, impozitul se va majora cu 160 de lei, de la 200 de lei la 360 de lei, din 2026.

Taxele urcă la fel de mult şi pentru cei care locuiesc într-o garsonieră la marginea oraşului. Impozitul pentru aceștia va ajunge  până la 320 de lei. Scumpirile se vor resimţi cel mai mult laimpozitul pentru locuinţele mari. Spre exemplu, pentru un apartament cu două camere din centru, impozitul va creşte de la 270 de lei la aproape 500 de lei.

Impozitele aproape se dublează în Capitală. Cum se schimbă impozitarea pentru autoturisme

De anul viitor, impozitul auto nu va mai fi calculat doar după capacitatea cilindrică, ci și în funcție de norma de poluare, o decizie care îi nemulțumește pe mulți șoferi.

„Două maşini, cu parcări, cu casă, vreo 8.000 de lei şi de la anul ce fac? […] Exagerat”, spune un conducător auto. Altul adaugă: „Noi care suntem cu salariul minim este foarte, foarte complicat să reuşim să le plătim.”

Analiștii financiari avertizează că impactul va fi resimțit în economie.

„În contextul anilor electorali nu au fost acele majorări în concordanţă cu inflaţia din acei ani și acum vedem tot șocul într-un singur an”, explică expertul Adrian Codîrlașu. Acesta estimează că majorările taxelor vor alimenta inflația și vor scădea puterea de cumpărare.

Ce se întâmplă în restul țării

Constanța urmează același trend. Primarul Vergil Chițac a confirmat: „Impozitele pe maşină în funcţie de gradul de poluare şi pe proprietate, de asemenea, vor creşte. Nu pot să vă spun cu cât. Nu există procente clare în momentul de faţă”.

Șoferii din Constanța se așteaptă la majorări considerabile:

„Am o maşină mai măricică la motor, am un 3.000 cmc. Nu prea sunt de acord să plătesc mai mult la impozit, deoarece salariile sunt la fel. Anul acesta am plătit undeva la 3.300 de lei şi de la anul bănuiesc că o să se mărească”, spune un tânăr.

Există reduceri pentru cei care plătesc anticipat?

Trebuie să știți că persoanele care achită impozitele pentru casă, teren sau mașină până la finalul lunii martie vor beneficia de o reducere de 10%.

În acest context, creșterea impozitelor pentru locuințe și mașini devine una dintre cele mai discutate teme ale începutului de an, cu impact major asupra bugetelor familiilor.

