În ce lună vor ști oamenii dacă pensia le va crește cu 110%. Cine nu va primi nimic la recalculare

Deciziile privind recalcularea pensiilor vor fi comunicate în lunile mai și iunie, astfel că, atunci pensionarii vor afla în ce lună vor avea pensiile recalculate, inclusiv dacă vor beneficia de o majorare de 110% sau nu vor primi nimic, scrie

Creșteri semnificative ale pensiilor

Recalcularea pensiilor nu va aduce creșteri pentru aproximativ 2.000.000 de români. Cu toate acestea, alte 3.000.000 de persoane vor înregistra creșteri semnificative.

Unii români vor primi majorări cuprinse între 1% și 110% după recalculare, care va , conform sursei citate.

În medie, creșterea pensiilor va fi de 40%, iar cei care au muncit la salariul minim vor beneficia de majorări substanțiale.

Potrivit legii, se vor acorda pentru persoanele care depășesc stagiul de cotizare de 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani. De exemplu, un pensionar care a lucrat 37 de ani și 7 luni în industria textilă va primi pentru 12 ani de muncă peste stagiul de cotizare 8,8 puncte. Numărul de puncte ar urma să îi aducă din septembrie o pensie mai mare. Potrivit calculelor, de la o pensie de 2.569 de lei, cât are acum, ar urma să primească de la 1 septembrie în jur de 3.800 de lei.

Noua Lege privind sistemul public de pensii care se va aplica de la 1 septembrie prevede, pe lângă regula că vârsta legală de pensionare va fi aceeași pentru bărbați și femei, respectiv 65 de ani, și că orele suplimentare, primele în bani și cel de al 13-lea salariul vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.

Mai mult, noua lege mai prevede și că femeile care au realizat stagiul complet de cotizare (35 de ani) și care au născut și crescut copii vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu perioade cuprinse între șase luni și trei ani și jumătate, în funcție de numărul copiilor.

Nicio pensie nu va scădea ca urmare a noii legi

Prin urmare, după ce în ianuarie 2024, pensiile au fost majorate cu 13,8%, în septembrie 2024 vor fi plătite pensiile recalculate, iar o parte dintre pensionari vor avea pensiile mărite.

Prin urmare, după ce în ianuarie 2024, pensiile au fost majorate cu 13,8%, în septembrie 2024 vor fi plătite pensiile recalculate, iar o parte dintre pensionari vor avea pensiile mărite.