Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)

Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)

13 mart. 2026, 11:14
Cuprins
  1. Cele mai scumpe alimente
  2. Cele mai mari scumpiri la servicii
  3. Energia electrică, principala cauză a scumpirilor

Rata anuală a inflației în România a scăzut în luna februarie la aproximativ 9,3%, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică. Chiar dacă indicatorul este în ușoară scădere față de lunile precedente, românii nu scapă de scumpiri. În februarie, prețurile au crescut cu 0,59% față de luna precedentă.

Cele mai scumpe alimente

În categoria alimentelor, cele mai mari scumpiri din ultimul an s-au înregistrat la cafea, unde prețul a crescu cu 25,82%.

Creșteri de preț au fost consemnate și la fructele proaspete (+16,12%), ouă (+14,33%), fructe și conserve din fructe (+13%) sau produse din zahăr și miere (+13,55%).

Alte scumpiri s-au înregistrat la carnea de bovine (+11,79%), pâine (+10,12%), lapte de vacă (+9,81%), carne de pasăre (+8,5%), ulei (+8,78%), pește proaspăt (+8,04%) și citrice (+9,94%).

Există însă și produse care s-au ieftinit față de anul trecut. Cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, fasolea și alte leguminoase cu 4,54%, făina cu 2,29%, iar mălaiul cu 1,27%. Prețul zahărului a scăzut ușor, cu 0,36%.

Cele mai mari scumpiri la servicii

În sectorul serviciilor, biletele CFR au înregistrat cea mai mare creștere, de 24,40% în ultimul an.

Urmează scumpirile la apă, canal și salubritate (+17,21%), servicii de igienă și cosmetică (+15,94%), precum și alte servicii cu caracter industrial (+15,96%).

Tarifele au crescut și la reparațiile auto (+14,90%), serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (+14,86%), iar asistența medicală s-a scumpit cu 12,59%.

Energia electrică, principala cauză a scumpirilor

În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică continuă să fie principalul factor de creștere a prețurilor. Tarifele au urcat cu 56,92% în ultimul an, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor.

Alte majorări importante au fost înregistrate la energia termică (+13,41%), cărți, ziare și reviste (+10,15%), detergenți (+9,01%), tutun și țigări (+7,47%).

De asemenea, medicamentele s-au scumpit cu 4,18%, iar combustibilii cu 4,19%.

În schimb, gazele naturale s-au ieftinit cu 4,57% față de februarie 2025.

