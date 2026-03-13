Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)

Rata anuală a inflației în România a scăzut în luna februarie la aproximativ 9,3%, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică. Chiar dacă este în ușoară scădere față de lunile precedente, românii nu scapă de scumpiri. În februarie, prețurile au crescut cu 0,59% față de luna precedentă.

Cele mai scumpe alimente

În categoria alimentelor, cele mai mari scumpiri din ultimul an s-au înregistrat la cafea, unde prețul a crescu cu 25,82%.

Creșteri de preț au fost consemnate și la fructele proaspete (+16,12%), ouă (+14,33%), fructe și conserve din fructe (+13%) sau produse din zahăr și miere (+13,55%).

Alte scumpiri s-au înregistrat la carnea de bovine (+11,79%), pâine (+10,12%), lapte de vacă (+9,81%), carne de pasăre (+8,5%), ulei (+8,78%), pește proaspăt (+8,04%) și citrice (+9,94%).

Există însă și produse care s-au ieftinit față de anul trecut. Cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, fasolea și alte leguminoase cu 4,54%, făina cu 2,29%, iar mălaiul cu 1,27%. Prețul zahărului a scăzut ușor, cu 0,36%.

Cele mai mari scumpiri la servicii

În sectorul serviciilor, biletele CFR au înregistrat cea mai mare creștere, de 24,40% în ultimul an.

Urmează scumpirile la apă, canal și salubritate (+17,21%), servicii de igienă și cosmetică (+15,94%), precum și alte servicii cu caracter industrial (+15,96%).

Tarifele au crescut și la reparațiile auto (+14,90%), serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (+14,86%), iar asistența medicală s-a scumpit cu 12,59%.