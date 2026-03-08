B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Statul trebuie să intervină rapid pentru a evita scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie: „Plătim taxă la taxă”

Statul trebuie să intervină rapid pentru a evita scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie: „Plătim taxă la taxă”

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 18:08
Statul trebuie să intervină rapid pentru a evita scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie: „Plătim taxă la taxă”
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Avertismentul lui Dumitru Chisăliță
  2. Statul român percepe taxe la taxe
  3. Dumitru Chisălițiă, despre consecințele lipsei de acțiune

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), atrage atenția că statul trebuie să intervină urgent pentru a evita o majorare a prețurilor la carburanți. Amânarea unei decizii va duce la scumpiri în lanț și la majorarea inflației.

Avertismentul lui Dumitru Chisăliță

Expertul în energie susțin că statul, respectiv guvernul poate interveni pentru a menține prețurile la carburanți printr-o ajustare a taxelor, respectiv a accizelor. Dumitru Chisăliță a explicat că România are o poziție relativ sigură, în ce privește aprovizionarea cu carburanți. Acest lucru se datorează producției interne de petrol, a capacităților de rafinare și a stocurilor existente.

„România, fiind și producător și având capacități de stocare importante și trei rafinării, are deja stocate benzină, motorină sau țiței. Avem un stoc comercial de aproximativ două săptămâni până la 30 de zile. Dacă mâine n-ar mai intra nimic în țară, aproximativ o lună de zile s-ar putea alimenta consumul normal doar din stocurile comerciale”, a explicat Dumitru Chisăliță la Digi24.

Pe de altă parte, a atras atenția existența stocurilor nu rezolvă problema stabilității prețurilor. Dacă prețurile cresc la pompă,  se ajunge la scumpiri în lanț în toate sectoarele de activitate. În plus, acest lucru va crea dificultăți în menținerea controlului pe inflație.

„Trebuie să înțelegem că, în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar, o să fie unul foarte ridicat. Păi, dacă ne cresc prețurile, unde ne ducem? Ne ducem din nou la creșterea inflației. Păi, dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios”, a declarat președintele AEI.

Statul român percepe taxe la taxe

Dumitru Chisăliță a arătat că statul român percepe accize foarte mari pentru carburanți, de peste 50%. Or, într-o situație de criză, precum cea provocată de războiul din Orientul Mijlociu, guvernul poate acționa în vederea menținerii prețurilor la pompă la un nivel acceptabil.

„Dacă ne uităm la benzină, aproximativ 50% din preț este acciză și TVA. La benzină chiar 55% din preț reprezintă taxe”, a arătat expertul AEI.

El a declarat că asociația pe care o reprezintă a transmis guvernului un plan intervenție, care cuprinde mai multe scenarii, cu măsuri în funcție de nivelul de creștere a prețului. Acest plan are la bază o prognoză care analizează situația apărută în cazul izbucnirii unui război. Iar parte din scenariile de criză luate în considerare, pentru care au fost propuse soluții se întâmpla în prezent.

„Există o elasticitate prin care statul poate să lucreze: acciza, TVA, eliminarea taxei pe stâlp sau eliminarea taxei pe taxă. Gândiți-vă că noi plătim TVA la acciză – adică o taxă la taxă. (…) Este o chestiune care, din păcate, nu prea mai există nicăieri în lume”, a spus Chisăliță.

Dumitru Chisălițiă, despre consecințele lipsei de acțiune

Expertul în energie avertizează că guvernul nu are foarte multă vreme la dispoziție ca să adopte un plan de măsuri menit să protejeze cetățenii și economia de o explozie a prețurilor la pompă. Dumitru Chisăliță a atras atenția asupra consecințelor lipsei de acțiune. Potrivit spuselor sale, apar tot felul de situații păguboase care se întorc împotriva Guvernului și, nu în ultimul rând, a cetățeanului.

„În momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Gândiți-vă dacă o să ajungă aceste companii să plătească pe motorină 8,5 lei, nu știu, 8,7 lei, ce o să se însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici, mai departe, pe această linie, și atunci acesta este momentul în care trebuie să vin să intervin, nu la vară, nu în toamnă”, a adăugat Dumitru Chisăliță.

