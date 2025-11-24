B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA

Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 16:04
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Inflația nu mai scade la finalul anului
  2. Eliminarea plafonării și majorarea TVA, pricipalele cauze

Inflația la finalul lunii decembrie se va menține la 9,6%, similar cu valoarea înregistrată la finalul lunii octombrie (9,88%). Într-un comunicat de presă, BNR confirmă că acest lucru se datorează, în parte majorării TVA, în luna august.

Inflația nu mai scade la finalul anului

Românii primesc o nouă veste proastă de la Banca Națională. Inflația se va menține la un nivel foarte ridicat, de 9,6% în luna decembrie. BNR a revizuit estimarea anterioară conform căreia indicele va începe să scadă și va ajunge la 8,8%, la finalul anului. Economiștii Băncii Centrale se arată pesimiști și în legătură cu evoluția ulterioară.

Consiliul de Administrație al BNR au confirmat că înrăutățirea perspectivei inflației are la bază impactul avut de eliminarea plafonării la prețul energiei electrice și de majorarea TVA.

„În ceea ce priveşte evoluţiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că actualele evaluări relevă o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente, mai cu seamă în prima parte a orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să înregistreze o scădere modestă în următoarele trei trimestre, şi pe o traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă”, se arată în minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de Administrație.

Potrivit sursei citate, după corecţia descendentă abruptă pe care o va consemna în trimestrul III 2026 rata inflației va descreşte într-un ritm relativ lent și la un nivel peste cel previzionat anterior. Inflația se va menține la niveluri mai ridicate până la finele orizontului proiecţiei. Rata anuală a inflației se va reduce până la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% în septembrie 2027. Valorile anterioare erau de 3%, respectiv 2,7%.

Eliminarea plafonării și majorarea TVA, pricipalele cauze

BNR consideră că responsabile pentru înrăutățirea perspectivei inflației sunt efectele directe exercitate în trimestrul III 2025 de expirarea schemei de plafonare a preţului la energia electrică, de majorarea TVA şi a accizelor. Aceste măsuri au antrenat creşteri considerabile de dinamică atât pe ansamblul componentelor exogene ale IPC, cât şi la nivelul inflaţiei de bază.

Oficialii Băncii centrale sunt de părere că lucrurile se vor mai îmbunătăți abia după trimestrul trei al anului viitor când se vor estompa efectele inflaționiste.

Menținerea ratei inflației, în următoarele trei trimestre, la un nivel peste cel estimat anterior ar putea avea consecințe negative din perspectiva comportamentului viitor al anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mai lung. Membrii Consiliului susțin că s-ar putea prelungi termenul până la care se va reveni la un nivel acceptabil. De asemenea vor fi influențate preţurile alimentelor şi gazelor naturale, în contextul reglementărilor în domeniu.

