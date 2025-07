Ionuț Dumitru: “Faptul că noi adoptăm acest pachet de ajustare fiscal-bugetară acum și pachetul este consistent, probabil că va convinge Comisia Europeană că suntem pe direcția corectă, că am luat măsurile necesare” / Ce vor conține celelalte două pachete de măsuri (VIDEO)

Economistul , consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a discutat în emisiunea Special B1, moderată de Eli Roman, pe B1 TV, despre de măsuri fiscale propus de Guvern, subliniind importanța acestuia în contextul deficitului bugetar de 9,3%. El a menționat că fără aceste măsuri, situația ar putea deveni mai gravă, indicând că o ajustare brută a deficitului ar fi scenariul cel mai nefavorabil, în care piața financiară nu ar mai oferi finanțare.

„Scenariile posibile sunt 2”

De asemenea, Dumitru a subliniat că adoptarea acestui pachet ar putea convinge Comisia Europeană că România ia măsuri corecte și că acesta este vital pentru a evita suspendarea fondurilor europene.

“Scenariile posibile în momentul în care ai un deficit bugetar atât de mare precum cel pe care îl avem noi, 9,3 % din PIB, scenariile posibile sunt 2: iei niște decizii care ajustează acest dezechilibru rațional și cu măsuri de politici economice, care să îți aducă o aterizare lină, adică să-ți aducă o corecție graduală a deficitului sau scenariul alternativ, care este cel mai rău posibil – nu faci nimic și pretinzi că nu e nicio problemă, caz în care te ajustezi foarte brutal pentru că piețele financiare nu te mai finanțează și va trebui să cheltui doar ceea ce încasezi, adică deficitul bugetar care scade mod natural la zero, pentru că nu te finanțează nimeni și nu pot finanța un deficit bugetar.

Scenariul alternativ celui pe care îl adoptăm, adică acest pachet de ajustare fiscal-bugetară, scenariul alternativ, e, încă o dată, cel mai rău posibil. În momentul în care ai de făcut o ajustare atât de mare precum cea pe care trebuie să o facem noi, nu încape discuție chiar și într-un scenariu rațional, cu decizii asumate, care să facă ajustarea gradual, sunt efecte negative în economie, pentru că noi trebuie să reducem deficitul bugetar. Ori economia noastră trăiește de ani de zile pe deficite mari, pe îndatorare, deficite care nu mai sunt posibile pentru că nu mai sunt finanțabile la nivelul la care am ajuns.

Deci avem un potențial efect negativ în economie care, în același timp, aduce și o perspectivă favorabilă pe termen mediu, în sensul în care, odată ce faci ajustarea aceasta gradual și rațional, ai șansele să însănătoșești finanțele publice, să refaci încrederea investitorilor și să pornești creșterea economică pe baze mai sănătoase în anii care vin”.

„Probabil și pentru agențiile de rating, acest pachet de ajustare fiscal-bugetară va fi unul convingător”

Întrebat dacă în celelate 2 pachete, românii vor vedea tăieri de cheltuieli, Dumitru a spus:

“Urgența zero, ca să o numesc așa, era acest pachet de ajustare fiscal- bugetară pentru că vedem că suntem cu securea deasupra capului, cumva, pentru că marți e acel ECOFIN, unde se aștepta un pachet pe care România îl adoptă.

Știm că am avut pentru al doilea an consecutiv o evaluare de no effective action, care înseamnă că nu s-a luat nicio măsură pentru a corecta deficitul bugetar foarte mare pe care îl avem, iar consecința era una foarte dureroasă pentru noi, și anume, suspendarea fondurilor europene.

Și trebuie spus răspicat, România nu poate finanța proiecte mari de infrastructură din resurse proprii, pentru că nu le are pur și simplu. Adică accesul la fonduri europene pentru România este vital pentru a menține creșterea economică în următorii ani și pentru a îmbunătăți starea infrastructurii.

Faptul că noi adoptăm acest pachet de ajustare fiscal-bugetară acum și pachetul este consistent, probabil că va convinge Comisia Europeană că suntem pe direcția corectă, că am luat măsurile necesare și acea procedură de suspendare a fondurilor europene nu mai are temei și atunci lucrurile intră într-un scenariu mai favorabil, cumva.

Probabil și pentru agențiile de rating, acest pachet de ajustare fiscal-bugetară va fi unul convingător și nu vor face o reducere a ratingului de țară. Iar pentru piețele financiare, așa cum menționați și la începutul emisiunii, pachetul a venit cu efecte pozitive, în sensul în care investitorii în piețele financiare au evaluat, să zicem, acest pachet ca fiind unul pozitiv pentru economie și cererea pentru obligațiunile românești a crescut, randamentele au scăzut ușor în ultimele zile”.

Ionuț Dumitru a fost întrebat și de când am putea să vedem semne pozitive în legătură cu redresarea finanțelor publice în România.

“Sigur, mai sunt pași de parcurs. Acest pachet trebuie adoptat și după aceea trebuie implementat, dar nu este suficient”.

Ce vor conține celelalte două pachete de măsuri

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a precizat ce vor cuprinde și celelalte 2 pachete de măsuri.

“În esență, așa cum a anunțat și domnul premier, pachetele următoare se vor referi în esență la aspecte legate de reforme structurale. Adică urgența zero era acest pachet de ajustare fiscal-bugetară, care, încă o dată, să aducă măsurile necesare de corecție în deficitul bugetar, iar pachetele următoare vizează îmbunătățirea eficienței cheltuirii banilor publici, creșterea colectării veniturilor, aspecte care nu au neapărat un impact bugetar major, sigur că vor fi efecte din reducerea risipei, reforma pensiilor speciale și alte lucruri care se vor întâmpla, dar au un efect absolut necesar”.

Ce spune Ionuț Dumitru despre pensiile speciale

Întrebat dacă pensiile speciale nu vor mai rezista mult timp, Ionuț Dumitru a răspuns:

“Așa sperăm cu toții, însă trebuie făcute cu grijă aceste lucruri pentru că au mai fost tentative în trecut de a adresa această problemă a pensiilor speciale și am văzut că nu am rezolvat mai nimic, adică problema pensiilor speciale și nu numai a pensiilor speciale, a cheltuirii banilor publici, în general, a eficienței cu care cheltuim banii publici și a risipei, vedem zi de zi, în ultima perioadă, parcă s-au înmulțit știri legate de modul în care se cheltuie banii publici în companiile de stat, în diverse entități ale statului.

Evident că acest gen de știri revoltă, cumva, cetățenii și este absolut natural. Ele trebuie atacate și trebuie rezolvate aceste ineficiențe pentru că ceea ce ne dorim și ceea ce vrem să facem cu acest pachet de reforme, pachetul 1, 2, 3, câte or fi ele, este direcția pe care ne-o dorim, și anume, să creștem veniturile, resursele bugetare pentru a putea investi mai mult în educație, sănătate, în partea de apărare, pentru că vedem presiunile sunt foarte mari și acolo, dar noi nu avem resursele necesare în momentul de față și nici nu o să le avem, chiar dacă crește taxele, dacă nu reușim să convingem cetățenii că ceva bun se întâmplă cu banii lor, adică reformăm și partea de cheltuieli publice. Adică eficiența cu care cheltuim banii publici este una mai bună și sunt rezultate palpabile pentru cetățeni în termeni de calitate a serviciilor pe care statul le livrează”.