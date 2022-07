Ionuț Stroe: Guvernul trebuie să nu bruscheze acest sistem de impozite și taxe care, iată, îți oferă creștere economică / Măsurile de sprijin au funcționat, pentru că nu s-a ajuns în recesiune (VIDEO)

Guvernul trebuie să intervină cu măsuri care să sprijine categoriile lovite și companiile și să nu bruscheze acest sistem de impozite și taxe care, iată, îți oferă , a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, vineri, în contextul prezentate de INS.

Ionuț Stroe (PNL), pe B1 TV: Măsurile de sprijin pentru populație și firme au funcționat, pentru că nu s-a ajuns în recesiune

Întrebat ce are în plan Guvernul pentru a diminua efectele unei eventuale încetiniri economice, purtătorul de cuvânt al PNL a afirmat: „Ținta este să terminăm nu doar pe plus ca pondere în PIB în acest an, dar cât mai aproape de ceea ce s-a propus în buget, adică 4,6%, și evident mult peste prognoza cea mai recentă revizuită a Comisiei, de 2,6 procente. Celălalt obiectiv este să aducem toți banii din PNRR. Aceea este cea mai importantă sursă pe care o avem în acest moment de creștere economică și angajament. Toți acești bani nu sunt doar bani de cheltuit, ci investiții care vor ajuta în continuare economia să funcționeze”.

„Bineînțeles că acum grija cea mai mare, hai să fim foarte sinceri, este față de prețuri, față de inflație, unde partea Guvernului este să intervină cu măsuri care să sprijine categoriile lovite și companiile, și să nu bruscheze acest sistem de impozite și taxe care, iată, îți oferă creștere economică”, a continuat Ionuț Stroe.

Liberalul consideră că „și BNR își face partea sa de muncă în a atenua această inflație pe zona monetară”.

„Aș vrea să subliniez, totuși, pentru că este bine de menționat un alt lucru bun făcut de guvern pe trimestrul I, când a fost acea explozie a prețurilor în zona energiei, vedem că măsurile de sprijin pentru populație și firme au funcționat, pentru că nu s-a ajuns în recesiune, pentru că pe zona de prețuri la energie și la gaze schemele compensatorii au funcționat. Noi sperăm că și cele luate pe partea de carburanți vor fi bune și vor ajuta piața, vor ajuta consumatorii. De altfel, prețul barilului de țiței este în scădere și producătorii ar trebui să acționeze cu responsabilitate, și chiar salutăm demersul lor de a sprijini și ei temperarea prețurilor în zona carburanților”, a mai declarat Ionuț Stroe.