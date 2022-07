Kelemen Hunor: România nedeclarat în acest moment este într-un fel un paradis fiscal / Noi în continuare suntem sub media europeană când e vorba de colectare mai ales din TVA (VIDEO)

România nedeclarat în acest moment este într-un fel un paradis, a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, acolo unde a vorbit printre altele despre modificările fiscale pregătite de coaliție.

Kelemen Hunor (UDMR), pe B1 TV, despre modificările fiscale

„Au fost și sunt câteva exemple pe care trebuie să le elimini. Eu sunt convins că cei care au fost foarte corecți vor lucra în continuare. La ce mă refer, există în București, există în țară câteva cazuri unde 20-30 de microîntreprinderi pe o singură persoană, fără niciun angajat, cu un rulaj de un milion pe fiecare, cu taxe minime, de 3%, și proprietar peste jumătate de cartier de blocuri construite. Nici asta nu este corect. Acele chestiuni care apar permanent trebuie cumva filtrate, trebuie rearanjate din când în când”, susține liderul UDMR.

El spune că „de fiecare dată oamenii găsesc portițe”.

„Nu e vorba să lovești în microîntreprinderi, nu e vorba să lovești în economie, dar de fiecare dată oamenii găsesc portițe mici, sunt inventivi, sau chiar portiție mari de data aceasta, și încercăm să reducem aceste posibilități. România nedeclarat în acest moment este într-un fel un paradis fiscal, că 5% duble-dividende unde mai găsiți în zona noastră? E bine să fii atractiv pentru investitori mici, mari, foarte mari. Pe zona de microîntreprinderi, unde mai vezi că poți să ai câte microîntreprinderi vrei fără niciun angajat?”, a adăugat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă această epocă s-a încheiat și nu trebuie să mai fim atât de atractivi pentru investitori, vicepremierul a afirmat: „Nu, trebuie să fim atractivi și de aceea eu am respins (să) trecem la impozit progresiv, de aceea am spus că nici la dividende nu trebuie să mergem mult prea mult, 5% nu e OK, hai să mergem la 8%, și eu aș mai fi vrut, dar nu s-a putut, să mergem și pe o taxă de solidaritate sau o suprataxare pe anumite firme, pe anumite zone, acolo unde au făcut un profit, un extra-profit față de 2019, că trebuie să găsești un moment de raportare, și să dăm pentru un an, doi ani o astfel de soluție ca să avem bani”.

„Noi în continuare suntem sub media europeană când e vorba de colectare mai ales din TVA a banilor la buget, și acolo trebuie să facem un efort. Noi nu am făcut din păcate până acum și este în curs de a realiza facturarea electronică”, a mai spus Kelemen Hunor.