Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani

Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani

Iulia Petcu
05 nov. 2025, 21:05
Autostrada A7 Sursa foto: Captură video - Observatorul Prahovean / YouTube
Cuprins
  1. Ce lucrări mai sunt pe tronsonul Ploiești–Buzău
  2. Cum va arăta traficul după finalizarea lucrărilor
  3. Când ar putea fi inaugurată secțiunea
  4. Care este importanța strategică a Autostrăzii Moldovei

Autostrada Moldovei (A7) se apropie de inaugurare. CNAIR a confirmat că secțiunea Ploiești–Buzău ar putea fi deschisă traficului până la sfârșitul lunii noiembrie. Aceasta va permite circulația neîntreruptă între București și Focșani, în regim de autostradă.

Ce lucrări mai sunt pe tronsonul Ploiești–Buzău

Lotul 3 al secțiunii Ploiești–Buzău se află într-un stadiu avansat de execuție. Constructorii finalizează pasajul peste DN2, una dintre structurile esențiale pentru continuitatea traficului.

„Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe lotul 3, Ploiești–Buzău, așadar, până la finalul lunii noiembrie, ne așteptăm ca și această secțiune să fie deschisă circulației”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Pe o mare parte a traseului s-a așternut stratul de uzură pe ambele sensuri. În prezent se lucrează la rosturile de dilatație, parapetele de protecție și marcajele rutiere.

Cum va arăta traficul după finalizarea lucrărilor

Odată cu terminarea lucrărilor, traficul va fi deviat de drumurile provizorii utilizate până acum. Se va conecta direct DN2 – Hanul lui Țintă cu DN2 – Spătaru, pe un traseu modernizat, complet asfaltat și sigur.

Specialiștii spun că finalizarea pasajului peste DN2 reprezintă ultima etapă tehnică majoră înainte de inaugurare. În paralel, se fac verificări pentru semnalizarea rutieră și sistemele de siguranță.

Când ar putea fi inaugurată secțiunea

Dacă vremea va fi favorabilă, 1 Decembrie 2025 ar putea marca un moment istoric. „Deschiderea acestei secțiuni este un pas esențial pentru Moldova. Pentru prima dată, vom avea o legătură rapidă, sigură și modernă între Capitală și una dintre regiunile cele mai importante din punct de vedere economic și social”, a adăugat reprezentantul CNAIR, potrivit Capital.ro.

Aceasta va permite parcurgerea a peste 180 de kilometri de drum modernizat între București și Focșani, fără opriri și deviații.

Care este importanța strategică a Autostrăzii Moldovei

Proiectul A7 este cel mai mare proiect rutier din România ultimilor ani, cu o lungime totală estimată la peste 440 de kilometri. Autostrada va lega Bucureștiul de Suceava, prin Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani.

Investiția este inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare de peste 24 miliarde de lei. Prin deschiderea secțiunii Ploiești–Buzău, A7 va deveni prima autostradă complet funcțională din regiunea estică a României.

Infrastructura va reduce timpii de transport pentru mărfuri și pasageri și va facilita conexiunile dintre portul Constanța și nordul Moldovei. De asemenea, va sprijini viitoarele coridoare rutiere către Ucraina și dezvoltarea economică a zonei.

