O simplă întrebare pe Facebook a generat o dezbatere amplă, cu accente filosofice, despre mentalitatea și comportamentul balcanicilor care ajung la muncă în Germania.

Întrebarea care a generat dezbateri

„De ce balcanicii, imediat ce ajung în Germania, își cumpără o mașină bună?”, a întrebat un internaut din Bosnia, pe pagina de Facebook Balkanci u Nemačkoj.

Curiozitatea sa a generat reacții dintre cele mai diverse, de la unele cu accente filosofice sau psihologice, până la glume și ironii usturătoare.

Păreri despre comportamentul muncitorilor din diaspora

Un utilizator din Serbia a răspuns ironic: „Pentru că pot. Am luat una de 135.000 de euro intenționat, doar ca să aibă ‘binevoitorii’ ce să critice pe internet și față în față. Eu și familia mea mâncăm doar pateu și trăim în 10 metri pătrați, dar BMW-ul e acolo. Cel mai mult îmi place să-mi enervez vecinii din Serbia când vin acasă și îl parchez în fața curții, în timp ce casa nu are încă fațadă și avem WC în curte. Să se uite și să crape de ciudă”.

Alții au susținut că „o mașină bună în Germania nu este un lux, ci o necesitate", mai ales pentru cei care au nevoie de ea la serviciu

Unii au scris că preferă să se concentreze mai întâi pe găsirea unei locuințe și siguranța financiară, înainte de a face achiziții precum o mașină.

Un soi de explicație psihologică

Și, în opinia unui internaut, nevoia de a impresiona apare mai ales la cei care au avut lipsuri în trecut. În schimb, persoanele stabile financiar nu simt nevoia să demonstreze celorlalți ceva: „Patronul conduce o mașină normală și poartă un ceas de câțiva euro, iar muncitorul care până în anii ’90 nu știa cum arată 1.000 de euro își cumpără imediat o mașină de 100.000 și un ceas de câteva mii. Așa e la oamenii flămânzi”.