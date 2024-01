Marcel Boloș: E cel mai greu moment al vieții mele ca ministru de Finanțe. Rectificarea va fi pe creștere de deficit și datorie publică. Nu sunt bani

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat pentru că rectificarea bugetară va fi una „fără precedent” întrucât va presupune o creștere a deficitului, nu a veniturilor.

Marcel Boloș: „E cel mai greu moment al vieții mele ca ministru de Finanțe”

Actualul ministru al Finanțelor spune că se află în cumpăna mandatului său și că la rectificare vor fi majorate cheltuielile „fără să avem corespondent în creșterea de venit.

„Facem o rectificare care este fără precedent, pentru că nu presupune o majorare de venituri, ci o majorare de deficit (…). Până acum, erau încasări suplimentare, dar acum facem o rectificare fără precedent. Ea este generată de faptul că noi majorăm cheltuielile pe seama majorării deficitului bugetar, fără să avem corespondent în creșterea de venit”, a declarat Marcel Boloș.

Ministrul a explicat că depășirea țintei de deficit ar putea duce la suspendarea fondurilor europene, ceea ce, crede el, va fi sancționat de electorat.

„Nu cred că atunci când o decizie de suspendare a fondurilor este luată, iar motivul este că nu am știut să ne cheltuim banii pe care i-am avut în mod corect, nu cred că face cinste unui partid și guvern. Nu cred că electoratul nu ne va sancționa”, spune Marcel Boloș.

El consideră că niciun ministru de Finanțe nu s-a confruntat cu o astfel de situație la rectificare.

„Miniștrii de Finanțe de până acum nu au trecut prin ce trec eu. A trebuit să facem rectificare bugetară și nu am făcut, dar am încercat să ținem cheltuielile sub control. Rectificarea bugetară, repet, nu e cu suplimentare de venituri, cum era pe vremuri, ci pe creștere de deficit și creștere de datorie publică”, a declarat Marcel Boloș pentru , spunând totodată că „nu sunt bani”, iar statul român cheltuie „pe datorie”.