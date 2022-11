Marcel Ciolacu, un nou atac la PNL: Datoria publică anul viitor va scădea cu un punct procentual, iar cea crescută de cele două guverne de dreapta a fost de 12 puncte. Au întors în economie 2%, exact ca în Ghana (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că datoria publică o să scadă cu un punct procentual în 2023, context în care a lansat un nou atac la adresa PNL și a fostei guvernări, reclamând maniera în care au gestionat economia României.

„Datoria publică anul viitor va scădea cu un punct procentual”, susține Marcel Ciolacu (PSD)

„Cu bucurie vă anunț că de când Partidul Social Democrat a venit la guvernare și gestionează Ministerul Finanțelor, conform Comisiei Europene, nu a mea sau a domnului Câciu, datoria publică anul viitor va scădea cu un punct procentual, iar datoria publică crescută de cele două guverne de dreapta a fost de 12 puncte procentuale – asta, într-un echilibru și o coerență, și o sustenabilitate clară”, a declarat liderul PSD, joi, într-o conferință de presă.

„Dacă atunci am împrumutat 200 de miliarde, am întors în economie 2%, exact ca în Ghana. Anul acesta am scăzut datoria publică, am plătit și dobânzile, și ratele la ce împrumuturi au făcut domnii înainte, dar am întors și 6% în economie și în pachetul social. Cred că e o diferență majoră, oricât de răutăcios ai fi, sunt realități foarte clare”, a continuat el.

„Sper ca după ce am făcut și această intervenție pe prețul la energie, în acest moment, pentru următorii doi ani de zile, care vor aduce foarte multe ieftiniri mai ales în zona economică, pentru că se mențin tarifele la zona casnică, dar și la zona casnică care depășea 250 de kW, sper și, din socotelile noastre, e mai mult ca sigur că va începe încet-încet să scadă și inflația, lucru care s-a întâmplat deja în vreo 12 state europene. Ajunsesem să avem energie destinată economiei și industriei românești mai scumpă decât în Germania”, a mai spus Marcel Ciolacu.