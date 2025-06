Mihai Daraban (CCIR): Unde să mai pui taxe, când vezi că acest trend este descendent? Dacă mai pui și taxe, ai omorât mediul de afaceri (VIDEO)

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), , a subliniat în emisiunea News Pass, pe B1 TV, că mediul de afaceri se confruntă cu un trend descendent. El a menționat că în 2023 cifra de afaceri a fost de 494 miliarde, iar în anul următor a fost de 490 miliarde. De asemenea, profitul brut a scăzut, ceea ce indică o tendință îngrijorătoare.

„Când vezi că acest trend este descendent, îi pui taxe? E ca perna pe față. Îl sufoci pe mediul de business!”

Daraban a avertizat că orice noi taxe ar putea sufoca , susținând că adăugarea de taxe în aceste condiții ar fi „ca o pernă pe față” și ar putea duce la distrugerea libertății de acțiune a companiilor.

„Nu se mai poate. Noi am semnalat că trendul în mediul de business este descendent. Unde să mai pui taxe? Când vezi că acest trend este descendent, îi pui taxe?

E ca perna pe față, dați-mi voie să spun. Îl sufoci pe mediul de business! Nu se mai poate, nu mai are grade de libertate, nu mai are unde să se miște. Dacă îi mai pui și taxe, l-ai omorât.”, a precizat Mihai Daraban.