Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a vorbit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre dificultățile Executivului de a atrage specialiști în Guvern, oameni calificați.

Discuția a pornit de la o declarație a vicepremierului Oana Gheorghiu, care a afirmat că statul se confruntă cu lipsa de personal specializat din cauza salariilor „proaste” și necompetitive.

Ce spune Mihai Daraban despre nevoia de specialiști în Guvern

„Aici are dreptate, e normal. Nu știu care ar fi nebun să se ducă la Guvern pe salariile existente să pună umărul. Dar eu cred că sunt foarte mulți oameni de afaceri care, să spunem, au ajuns la apogeu și care, dacă îmi permiteți, au predat business-ul copiilor, că deja vorbim de 35 de ani de la Revoluție.”, a spus Mihai Daraban.

El a explicat că mulți dintre acești antreprenori ar putea aduce expertiză reală în administrația publică, fără a fi motivați de salarii, ci de dorința de a contribui la dezvoltarea țării.

Ar putea oamenii de afaceri să joace un rol important în Guvern?

Daraban consideră că Guvernul României ar putea beneficia de implicarea mediului privat, mai ales din partea antreprenorilor care și-au construit deja o carieră solidă.

„Sunt oameni cu multă experiență și care n-au nevoie de acei bani de la Guvern, care ar putea reprezenta o expertiză pentru Guvern.”

Cum se reflectă acest model în relațiile cu Statele Unite

Mihai Daraban a comentat și o eventuală schimbare a României în SUA, afirmând că un om de afaceri cu o poveste de succes ar fi cea mai potrivită alegere pentru o astfel de funcție.

„Vorbim și de relațiile cu Statele Unite. Eu cred că acolo, mai ales că se vorbește în contextul ăsta, de schimbarea ambasadorului din Statele Unite, cred că poate ar fi momentul ca un om de afaceri din categoria celor menționate înainte, ajuns la apogeu, dar om de afaceri care, în primul rând, el ca ambasador, mai ales la ce conducere are Statele Unite acum, el să-și prezinte propria poveste de succes.

Pentru că în America, acum, te cam legitimezi pe business, mai puțin pe studii politice și administrative. Cred că valoarea o dă business-ul și performanța personală. Eu cunosc foarte mulți oameni de afaceri care au predat business-ul, care sunt încă în putere și care pot suplini niște îndatoriri ale statului, mai ales în diplomația economică.”, a mai adăugat președintele .

Întrebat direct dacă un posibil ambasador român în SUA ar trebui să se legitimeze cu propria poveste de succes personal, Daraban a răspuns ferm:

„Exact. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump.”

Mihai Daraban a mai adăugat și că „eu cunosc cel puțin 20” de oameni de afaceri români care ar îndeplini acest profil.