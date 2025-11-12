B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)

Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)

Ana Maria
12 nov. 2025, 21:33
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Sursa foto: CCIR
Cuprins
  1. Ce spune Mihai Daraban despre nevoia de specialiști în Guvern
  2. Ar putea oamenii de afaceri să joace un rol important în Guvern?
  3. Cum se reflectă acest model în relațiile cu Statele Unite

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a vorbit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre dificultățile Executivului de a atrage specialiști în Guvern, oameni calificați.

Discuția a pornit de la o declarație a vicepremierului Oana Gheorghiu, care a afirmat că statul se confruntă cu lipsa de personal specializat din cauza salariilor „proaste” și necompetitive.

Ce spune Mihai Daraban despre nevoia de specialiști în Guvern

„Aici are dreptate, e normal. Nu știu care ar fi nebun să se ducă la Guvern pe salariile existente să pună umărul. Dar eu cred că sunt foarte mulți oameni de afaceri care, să spunem, au ajuns la apogeu și care, dacă îmi permiteți, au predat business-ul copiilor, că deja vorbim de 35 de ani de la Revoluție.”, a spus Mihai Daraban.

El a explicat că mulți dintre acești antreprenori ar putea aduce expertiză reală în administrația publică, fără a fi motivați de salarii, ci de dorința de a contribui la dezvoltarea țării.

Ar putea oamenii de afaceri să joace un rol important în Guvern?

Daraban consideră că Guvernul României ar putea beneficia de implicarea mediului privat, mai ales din partea antreprenorilor care și-au construit deja o carieră solidă.

„Sunt oameni cu multă experiență și care n-au nevoie de acei bani de la Guvern, care ar putea reprezenta o expertiză pentru Guvern.”

Cum se reflectă acest model în relațiile cu Statele Unite

Mihai Daraban a comentat și o eventuală schimbare a ambasadorului României în SUA, afirmând că un om de afaceri cu o poveste de succes ar fi cea mai potrivită alegere pentru o astfel de funcție.

„Vorbim și de relațiile cu Statele Unite. Eu cred că acolo, mai ales că se vorbește în contextul ăsta, de schimbarea ambasadorului din Statele Unite, cred că poate ar fi momentul ca un om de afaceri din categoria celor menționate înainte, ajuns la apogeu, dar om de afaceri care, în primul rând, el ca ambasador, mai ales la ce conducere are Statele Unite acum, el să-și prezinte propria poveste de succes.

Pentru că în America, acum, te cam legitimezi pe business, mai puțin pe studii politice și administrative. Cred că valoarea o dă business-ul și performanța personală. Eu cunosc foarte mulți oameni de afaceri care au predat business-ul, care sunt încă în putere și care pot suplini niște îndatoriri ale statului, mai ales în diplomația economică.”, a mai adăugat președintele CCIR.

Întrebat direct dacă un posibil ambasador român în SUA ar trebui să se legitimeze cu propria poveste de succes personal, Daraban a răspuns ferm:

„Exact. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump.”

Mihai Daraban a mai adăugat și că „eu cunosc cel puțin 20” de oameni de afaceri români care ar îndeplini acest profil.

Tags:
Citește și...
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Economic
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
Economic
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Economic
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Economic
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Economic
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Economic
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Economic
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Economic
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Economic
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Ultima oră
21:22 - Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
21:20 - România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
20:50 - 1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori
20:42 - Realitatea Plus, amendată de CNA din cauza Ancăi Alexandrescu: “Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru”. Câți bani trebuie să plătească
20:40 - Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
20:39 - Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
20:11 - Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)
20:03 - Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
19:59 - Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
19:43 - Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt