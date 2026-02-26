B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere

Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere

B1.ro
26 feb. 2026, 15:18
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Sursa foto: CCIR

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, miercuri, 25 februarie a.c., o întâlnire oficială cu Nicolás Botero-Páramo Gaviria, directorul Consiliului Directiv al Confederației Camerelor de Comerț din Columbia (CONFECAMARAS), și Enrique Vargas Lleras, Președintele Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț din Bogotá.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a salutat deschiderea recentă a Ambasadei Columbiei la București, după 24 de ani de absență, considerând că aceasta este un semnal important al dinamizării legăturilor socio-economice dintre cele două state.

„România și Columbia au un potențial semnificativ de creștere a schimburilor comerciale, iar CCIR este aici tocmai pentru a transforma acest potențial în parteneriate concrete. Industria românească este deja prezentă în lanțurile de producție internaționale de top, cum ar fi subansamble pentru industria automotive fabricate în România, pe care le regăsim instalate pe mașini premium. Acesta este un argument solid că România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere. Vizita noastră în Columbia se înscrie într-un demers mai amplu al Camerei Naționale de a duce mesajul comunității de afaceri românești acolo unde contează – pe piețe noi, cu parteneri noi, cu oportunități de business reale”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

Tags:
Citește și...
Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
Economic
Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
Cluj-Napoca nu mai este lider. A fost detronat în topul celor mai scumpe apartamente din România
Economic
Cluj-Napoca nu mai este lider. A fost detronat în topul celor mai scumpe apartamente din România
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Economic
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
Economic
Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
Economic
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
Economic
BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Economic
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Economic
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Economic
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Economic
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Ultima oră
16:32 - Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
16:24 - Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
16:16 - Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
15:54 - Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
15:39 - Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
15:21 - Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
15:20 - Alertă pe Dunăre! Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani și continuă să crească
15:11 - Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
15:10 - ȘOCANT: 500.000 de sesizări pentru pornografie infantilă au ajuns din SUA în România, în ultimii zece ani. 100.000 sunt încă în lucru la DIICOT
15:06 - USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu