Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii

Ministerul Finanțelor a anunțat că, în luna septembrie 2025, va atrage împrumuturi în valoare totală de 6,995 miliarde de lei de la băncile comerciale. Suma include atât licitațiile de obligațiuni, cât și sesiunile suplimentare de oferte necompetitive și este destinată refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetar.

Cât va împrumuta statul și de ce

Ministerul Finanțelor vizează 6,2 miliarde de lei prin licitații principale și încă 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare, ajungând la un total de 6,995 miliarde lei. Acești bani vor fi folosiți pentru refinanțarea datoriei publice, rambursări anticipate și acoperirea deficitului bugetului de stat, potrivit .

Licitațiile pentru certificate de trezorerie

Pe 4 septembrie este programată o emisiune de certificate de trezorerie în valoare de 500 milioane lei, cu scadența în 31 august 2026. O altă licitație, de 400 milioane lei, va avea loc pe 18 septembrie, cu scadența în 30 martie 2026.

Emisiunile de obligațiuni de tip benchmark

În septembrie sunt programate 13 emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, în valoare totală de 5,3 miliarde lei. Acestea vor fi urmate de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, reprezentând 15% din valoarea inițială, adică 795 milioane lei în total. Printre acestea se numără o emisiune de 300 milioane lei pe 11 septembrie, zece emisiuni de 400 milioane lei în datele de 1, 4, 8, 11, 15 (două), 22 și 25 (două) septembrie și 29 septembrie, precum și două emisiuni de 500 milioane lei, în 1 și 8 septembrie.

Comparativ cu luna august

Împrumuturile din septembrie sunt mai mari cu 385 milioane de lei față de cele planificate în august 2025, când Ministerul Finanțelor a atras 6,61 miliarde de lei.