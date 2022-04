Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu: „Nu este cazul să cerem ajutorul FMI”

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a precizat joi, la finalul ședinței de guvern că România nu va cere ajutorul FMI. Potrivit ministrului, perioada dificilă din punct de vedere economic poate fi depășită prin intermediul fondurilor puse la dispoziție de UE:

“Nu este cazul să cerem ajutorul FMI. FMI acordă asistenţă tehnică şi pe sistemul fiscal, reforma fiscală, a fost şi vizita FMI pentru ceea ce înseamnă evaluarea pe articolul 4, ştiţi că suntem în fiecare an evaluaţi. Nu este cazul.

Nu este cazul deşi toate instituţiile financiare au spus dacă cineva are nevoie, noi suntem la dispoziţie, cum şi Banca Mondială anunţă un pachet foarte mare de sprijin pentru statele care sunt în dificultate, Fondul Monetar la fel, nu este cazul. România, deocamdată, are foarte mulţi bani la dispoziţie din partea Uniunii Europene şi nu are decât să-i cheltuie.

Atât trebuie să facă, să găsească soluţia să absoarbă fondurile europene. Sunt banii care sunt vin din exerciţiul financiar în derulare care pot să ţină România pe următorii doi ani fără probleme”, a precizat Adrian Câciu.