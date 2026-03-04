Motorina, punct vulnerabil pentru România. Cât importăm și de unde. Primele scumpiri după începerea războiului din Iran (GRAFICE)

Alimentarea cu motorină pare în acest moment cea mai mare vulnerabilitate pentru România. Aproape jumătate din motorina pe care o consumăm vine diun importuri. Iar Arabia Saudită este una din principalele piețe de unde cumpărăm.

De unde importăm motorină

Alimentarea cererii interne de motorină este pe cale să devină o problemă pentru România în contextul războiului din Iran.

În total, țara noastră are un consum de carburanți de circa 8 milioane de tone din care 5,5-6 milioane de tone reprezintă consumul de motorină. Dacă în cazul benzinei cererea este acoperită integral din producţia internă datorită structurii capacităţilor de rafinare, la motorină România este puternic dependentă de importuri.

Datele furnizate de INS arată că anul trecut România a importat peste 2 milioane de tone de motorină, lucru care echivalează cu aproape 40% din consumul naţional.

Potrivit cifrelor preliminare pentru 2025, 32,5% din importurile de motorină au venit din Turcia. Pe locul doi sunt importurile de motorină din Arabia Saudită, cu un procent de 21,5%. Locul trei este ocupat de importurile de motorină din India, cu o pondere de 18,6%, după cum arată .

Importurile de motorină din Arabia Saudită devin o vulnerabilitate în contextul în care livrările prin strâmtoarea Ormuz sunt oprite pe fondul atacului americano-israelian asupra Iranului.

“Din totalul importurilor din ţara noastră, care sunt undeva la 40% din cantitatea de motorină folosită, aducem din Arabia Saudită aproximativ 20% ceea ce înseamnă undeva la 7-8% din totalul consumului din România. Doar această cantitate tranzitează Strâmtoarea Ormuz.“, a declarat ministrul Energiei,

Scumpiri la motorină în România

Iar în majoritatea orașelor mari din România, prețurile la motorină au început să crească. Astfel, motorina premium înregistrează creșteri de până la 0,15 lei/l, în timp ce motorina simplă are scumpiri mai temperate.

Motorina simplă se găsește în București în creștere ușoară față de ieri, fiind azi 8,26 lei/l la Socar, față de 8,24 de lei/l în ziua precedentă, până la maxime de 8,43 de lei/l la Petrom. Motorina premium variază de la 8,69 lei/ la Socar, față de 8,62 de lei/l ieri, până la 8,92 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,19 lei la DHR până la 8,50 de lei/l la OMV. Motorina premium variază de la 8,69 lei/l la Socar, față de 8,63 de lei/l ieri, până la 9,06 lei/l la OMV, față de 8,91 de lei/l ieri (deci o diferență de 0,15 lei).

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,26 de lei/l la Socar până la iar cea premium începe de la 8,66 de lei/l la Socar până la 9,11 lei/l la OMV, în timp ce ieri era 8,92 de lei/l.

Motorina simplă costă la Iași la fel ca ieri, 8,26 de lei/l la stațiile Socar, și ajunge până la 8,50 lei/l la OMV, față de maximul de ieri, de 8,35 de lei/l (deci o diferență de 0,15 lei). Cea premium pleacă de la 8,69 lei/l la Socar, față 8,63 de lei/l ieri, și ajunge până la 9,06 lei/l la OMV, față de 8,91 de lei/l cât era ieri (o altă diferență de 0,15 lei).

În Constanța, motorina simplă este la prețuri de la 8,25 de lei/l la Socar, o creștere ușoară față de ziua precedentă, până la 8,50 lei/l la OMV, față de 8,35 de lei/l cât era ieri (deci o diferență de 0,15 lei). Motorina premium se găsește la 8,65 lei/l la Socar, comparativ cu 8,6 lei/l marți, și ajunge până la 9,06 lei/l la OMV, în comparație cu 8,91 de lei/l, maximul de ieri (diferență de 0,15 lei).